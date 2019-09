Las mejores ofertas de Disfruta la vuelta de Amazon: portátiles, móviles, ordenadores, accesorios y más

Hoy lunes 2 de septiembre comienza la campaña "Disfruta la vuelta" de Amazon, una semana de ofertas orientada precisamente a la vuelta al trabajo o a clase que terminará el próximo 9 de septiembre. Al estilo del Black Friday o el Prime Day, durante esta semana Amazon lanzará de forma escalonada un elevado número de productos con descuento, con rebajas muy atractivas en las secciones de informática y electrónica, pero también en otras categorías como el hogar.

Dado el volumen y la calidad de algunos de los productos, en Xataka Selección cubriremos esta promoción recopilando las mejores ofertas del día en informática, electrónica y tecnología para ayudarte a dar con las más interesantes. ¡Comenzamos!

Ordenador portátil MEDION Ultrafino S6445 - MD61389 por 499,99 euros . Con panel de 15.6" FHD, procesador Intel Core i5-8265U, 8 GB de RAM, 256 GB SSD y Windows 10 Home Plus. Y si nos basta con un procesador Core i3-8145U porque no vamos a hacer un uso tan intensivo, el MEDION Ultrafino S6445 - MD61351 , con el resto de hardware igual, baja a 399,99 euros

Ordenador de sobremesa HP Pavilion Gaming 690-0043ns por 499,99 euros, buen recorte en el precio para esta torre con procesador Intel Core i5-9400, 8 GB de RAM, 128 GB SSD + 1 TB HDD y NVIDIA GeForce GTX1050-4GB. Viene sin sistema operativo. Muy interesante para uso intensivo para carreras técnicas, aprovechando el procesador de última generación y la gráfica dedicada, además de para gaming ocasional.

Más de 300 euros de rebaja en el Lenovo Ideacentre AIO 910-27ISH, que se queda en 779,99 euros. Viene con Windows. Lo mejor de este equipo son las 27" de su pantalla FHD y sus 8GB de RAM, contando además con el procesador veterano Intel Core i5-6400T disco duro HHD 1TB y Nvidia GT940A-2GB.

All in One HP 24-xa0003ns por 749,99 euros, un ordenador potente para uso intensivo con una gran pantalla de 23.8" FullHD, procesador Intel Core i5-8400T, 8GB de RAM, SSD de 256GB y NVIDIA GeForce MX130. Viene con Windows 10

HP 22-c0027ns por 299,99 euros, un All in One de lo más sencillo a nivel de hardware con su pantalla de 21,5" y su SSD de 256GB como puntos fuertes. Monta un procesador Intel Celeron J4005 y le acompañan 4GB de RAM. Viene con teclado y ratón, pero sin Windows