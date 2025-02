Es de los mejores juegos de Ubisoft que he jugado en años, ganó un premio en los The Game Awards 2024 y hoy cuesta sólo 20 euros

Desde pequeño me encandilaron los videojuego de 'Prince of Persia', sobre todo su segunda y tercera entrega 'El alma del Guerrero' y 'Las dos coronas'. Por ello, me emocioné bastante cuando se anunció el 'Prince of Persia: The Lost Crown', pese a que no me gustan nada los metroidvania —aunque, curiosamente, este último año he jugado a bastantes—. Además, su precio ha ido bajando con el paso del tiempo y ahora se encuentra en físico para Nintendo Switch por 20,90 euros.

Un título imprescindible de mi catálogo de videojuegos

'Blasphemous', 'Castlevania', 'Ori and the Blind Forest'... He intentado adentrarme muchas veces en el género metroidvania y únicamente dos han acabado gustándome: 'Monster Sanctuary' y 'Prince of Persia: The Lost Crown', sobre todo este último. He disfrutado cada momento y, para mi sorpresa, he conseguido completar casi todo lo que ofrece el videojuego: desde adquirir todas las habilidades y mejoras hasta completar casi todas las misiones (principales y secundarias).

'Prince of Persia: The Lost Crown' es un juego desarrollado con amor hacia la saga y hacia el género. Su diseño de niveles es exquisito, los enemigos son muy variados y muchos de ellos ofrecen unos combates extenuantes y las habilidades son muy prácticas: no sólo las puedes utilizar en combates, sino que algunas de ellas incluso se pueden utilizar para moverte por el mapa.

Hasta diría que es un videojuego perfecto para adentrarse en el género. Ubisoft lo planteó bien para poder tener las opciones necesarias para satisfacer tanto a los jugadores ya versados en el género como aquellos que no hemos tocado demasiados videojuegos metroidvania. Además, en The Game Awards 2024 ganó el premio a la innovación en accesibilidad (y estuvo nominado al de mejor juego de acción y aventura).

Es un juego con un bonito diseño de arte, una jugabilidad exquisita y una historia que no se queda atrás: te atrae y va desarrollando su narrativa poco a poco. Por todo ello, 'Prince of Persia: The Lost Crown' se ha convertido en una pieza importante de mi catálogo de videojuegos. Aunque parece poco probable, ojalá algún día podamos ver la secuela que hace poco tiempo pudimos conocer que se había cancelado. Crucemos los dedos.

También te pueden interesar estos accesorios para Nintendo Switch

daydayup Funda para Nintendo Switch y Switch OLED con 20 Ranuras para Tarjetas de Juego - Funda Rígido de Almacenamiento en Material para Consola y Accesorios de Nintendo Switch Hoy en Amazon — 15,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

SanDisk 256GB tarjeta microSDXC para consolas Nintendo Switch hasta 100 MB/s UHS-I Class 10 U3 Hoy en Amazon — 29,15 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | 3DJuegos y Ubisoft

En Xataka | Los mejores accesorios para tu Switch: fundas, bolsas de transporte, baterías, y más

En Xataka | Qué tarjeta micro SD para Nintendo Switch comprar. Mejores recomendaciones y 10 modelos destacados