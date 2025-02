El mejor videojuego para disfrutar en compañía ganó un GOTY. Es ideal para San Valentín y a mi pareja le encanta

A mi pareja, salvo el 'Stardew Valley' y otros títulos muy concretos, no le gustan demasiado los videojuegos. Pero hay uno que le llamó especialmente la atención porque permite jugar en compañía, por su jugabilidad y porque tiene una muy buena historia: 'It Takes Two'. El videojuego de Hazelight Studios se lanzó hace ya algunos años, y ahora se puede encontrar para Nintendo Switch por sólo 19,99 euros. Se trata de la versión en físico, aunque también está disponible en digital, aunque por un precio algo más caro.

Buena jugabilidad, buena historia y para jugar en compañía

'It Takes Two' fue un juego que causó un buen impacto en la industria del videojuego, tanto que hasta le valió para ganar el precio como mejor videojuego de 2021 tanto en los Premios 3DJuegos Huawei 2021 como en el correspondiente The Game Awards consiguiendo el GOTY (Game of the Year).

El videojuego de Hazelight Studios es un título de lo más interesante si pretendemos jugar en compañía, ya que no tiene modo individual para un jugador. Pero... ahí está la gracia, se trata de un juego que fomenta la cooperación a lo largo de diferentes escenarios plataformeros. Por ello, es perfecto para jugar en compañía, ya sea con un amigo o con tu pareja en San Valentín (o en cualquier otra fecha, claro).

Pero la jugabilidad no es su único punto fuerte. Hablamos de un título que cuenta con una muy buena historia basada en las relaciones. Es una historia emotiva repleta de dificultades que se reflejan en los mismos escenarios: si los vamos superando, profundizaremos más en la propia historia.

