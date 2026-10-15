Desde la mejor tele de Samsung este 2026 a su barra de sonido tope de gama: todas estas ofertas están disponibles en la Samsung Week

Ahora mismo tenemos ofertas bastante jugosas en la tienda oficial de Samsung. Ayer mismo os hablamos de varios teléfonos rebajados, pero en el día de hoy nos vamos a centrar únicamente en televisores y barras de sonido. Podemos encontrar de todo, incluso hay lugar para uno de los mejores televisores de 2026 y de lo mejor que tiene Samsung hasta ahora. A continuación, las cinco ofertas que nos han parecido más interesantes.

Samsung S93H por 909 euros, un televisor OLED compacto ideal para habitaciones pequeñas.

por 909 euros, un televisor OLED compacto ideal para habitaciones pequeñas. Barra de sonido Q600H por 262,65 euros, con Dolby Atmos inalámbrico y subwoofer.

por 262,65 euros, con Dolby Atmos inalámbrico y subwoofer. Samsung S99H por 2.149 euros, el mejor televisor OLED de Samsung hasta ahora en su versión de 65 pulgadas.

por 2.149 euros, el mejor televisor OLED de Samsung hasta ahora en su versión de 65 pulgadas. Samsung R85H por 1.049 euros, con tecnología MicroRGB y 65 pulgadas.

por 1.049 euros, con tecnología MicroRGB y 65 pulgadas. Barra de sonido Q990H por 711,20 euros, una barra de sonido tope de gama para tener una experiencia de cine en casa.

Samsung S93H

Empezamos por el S93H en su versión de 48 pulgadas, un televisor ideal si buscas algo para una habitación pequeña sin renunciar a una gran calidad de imagen. Cuenta con un diseño ultradelgado, tiene tecnología antirreflejos y además su tasa de refresco llega hasta los 165 Hz, lo que también hace que venga genial para jugar. Usando el código 'RENUEVA50', se queda en 909 euros.

Barra de sonido Q600H

Si buscamos una nueva barra de sonido y no queremos gastar mucho, esta Q600H nos puede encajar muy bien. Está formada por la barra y un subwoofer, siendo compatible con Dolby Atmos y Q-Symphony. Esta última tecnología es ideal si tienes un televisor Samsung, puesto que te permite sincronizar los altavoces de la tele con los de la barra para lograr una mejor experiencia sonora. Con el código 'APP15TV se queda en 262,65 euros y, además, podremos recibir un reembolso posterior de 50 euros.

Samsung S99H

Seguimos con el S99H, el mejor televisor OLED de Samsung hasta la fecha y perfecto para colocar en la pared (la instalación es gratuita). Este, de hecho, incluye el One Connect, el sistema de Samsung que canaliza todas las conexiones en una caja para no tener que colocar un montón de cables en el televisor. Con el código 'RENUEVA10', su precio se queda en 2.149 euros si elegimos la versión de 65 pulgadas.

Samsung R85H

Con el mismo tamaño, también tenemos disponible a muy buen precio el Samsung R85H. Este utiliza tecnología MicroRGB, la cual ofrece una experiencia que se acerca mucho a la de un televisor OLED, aunque con un nivel de brillo alto y sin que tengamos que temer posibles quemados en el futuro. Si utilizamos el código 'RENUEVA50', se queda en 1.049 euros.

Barra de sonido Q990H

Y terminamos con la barra de sonido Q990H, que es de lo mejor que podemos comprar hoy en día en materia de sonido para acompañar a un televisor. Esta, formada por la barra, dos satélites y un subwoofer, hace un total de 9 altavoces. También es compatible con Dolby Atmos de forma inalámbrica y Q-Symphony y, si usamos el código alfanumérico que aparece en la página del producto (es diferente para cada usuario), su precio se quedará en 711,20 euros. En este caso, podemos recibir posteriormente un reembolso de 200 euros.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Samsung

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