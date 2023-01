El mejor smartwatch de Samsung cae a precio mínimo: una navaja suiza de la monitorización de salud con 4G y gran resistencia

Si el Apple Watch es el mejor reloj "inteligente" que se puede usar con iPhone, el Samsung Galaxy Watch5 Pro es su equivalente para smartphones Android, sobre todo los de Samsung. En Amazon se puede adquirir a precio mínimo histórico con esta gran oferta que lo deja a 429,75 euros.

Comprar Samsung Galaxy Watch5 Pro al mejor precio

Con un precio de venta al público recomendado de 519,90 euros, en Amazon se puede adquirir con una gran rebaja de casi 100 euros el Samsung Galaxy Watch5 Pro, uno de los mejores relojes "inteligentes" del mercado, quedándose a su precio más bajo: 429,75 euros. Si se prefiere, se puede adquirir en la tienda de Samsung al mismo precio.

El Samsung Galaxy Watch5 Pro es el reloj "inteligente" más completo de la compañía surcoreana. Cuenta con pantalla AMOLED de 1,4 pulgadas de alta resolución, función Always On Display y cristal de zafiro para una mayor protección. El panel es circular y no cuadrado como otros smartwatches, lo que le da un toque más "clásico".

Integra el procesador Exynos W920 de doble núcleo junto a 1,5 GB de memoria RAM para ejecutar el sistema operativo Wear OS 3.5 con la capa de personalización OneUI Watch 4.5, una interfaz muy parecida a la de los antiguos relojes con Tizen de la marca. Viene con 16 GB de almacenamiento interno para aplicaciones y archivos, aunque dispone de LTE para reproducir música en streaming.

La conectividad LTE también permite llamar por teléfono sin tener el smartphone cerca. Se conecta a este por Bluetooth 5.2 y dispone de Wi-Fi de doble banda, así como NFC. Además, ofrece GPS para registrar las rutas de entrenamiento. Otro de sus puntos fuertes es el sensor BioActive para frecuencia cardíaca, señal eléctrica cardíaca y bioimpedancia eléctrica. Con sensor de temperatura corporal, el reloj es capaz de analizar el sueño, medir SpO2, ECG, medición de tensión arterial, y más.

