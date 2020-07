Lo mejor y lo peor de los siete ordenadores portátiles más vendidos según los expertos

En Xataka puedes encontrar una completa selección de artículos que pueden ayudarte a elegir un ordenador portátil en función de para qué lo quieras: para estudiar, para gaming...incluso para trabajo en movilidad. Pero a veces simplemente nos dejamos llevar por las ofertas. ¿Qué tienen estos ordenadores portátiles para ser los más vendidos?

Hemos hablado con los editores de Xataka expertos en informática para que analicen los portátiles más vendidos de los principales comercios y nos digan lo mejor y lo peor de ellos. Estos son los resultados.

Antes de empezar

Antes de comenzar a analizar los portátiles más vendidos creemos que es conveniente repasar las limitaciones y el alcance de este artículo. En esta selección hemos tenido en cuenta los ordenadores portátiles para usos generales más vendidos, dejando fuera otro tipo de modelos como pueden ser los de gaming.

En este sentido, no es que sean "los mejores", simplemente son los más vendidos... y pueden serlo por una promoción puntual, por buena relación calidad precio, entre otras causas.

Para la realización de este artículo no hemos probado los ordenadores, es decir, que para analizar lo mejor y lo peor de ellos tendremos en cuenta la información del fabricante: especificaciones técnicas, imágenes, vídeos...

Para la criba de estos modelos listado en las webs de los principales comercios qué ordenadores portátiles son los más vendidos en el momento de la preparación del artículo. En caso de que apareciera esta opción, hemos contactado con ellos para que aportasen esta información, que hemos considerado como veraz y válida para el artículo.

Es importante considerar que aunque se trate de grandes comercios – de venta física y/o online –, no todos disponen del mismo catálogo de modelos a la venta. Después de todo, no es lo mismo que sea el portátil más vendido entre un catálogo de diez que de cien.

Para el análisis hemos contado con la colaboración de tres editores de Xataka especializados en informática y con una amplia experiencia probando ordenadores: Javier Penalva, Javier Pastor y Juan Carlos López.

Acer Aspire 3

En el top 1 de ordenadores portátiles más vendidos de Amazon se encuentra el esta versión del Acer Aspire 3:

Acer Aspire 3 Procesador Intel Core i5-6300U RAM 8GB DDR4 SDRAM Almacenamiento SSD 512GB PCIe Tarjeta gráfica Integrada Pantalla 15.6" FullHD SO Windows 10 Home Batería 36,7 W/h Dimensiones y peso 36,3 x 24,7 x 2 cm / 2,5 kg Precio 459 euros

Lo mejor

Javi Pastor: "La unidad de almacenamiento de 512 GB da mucho margen de maniobra y es lo más destacado del equipo. "

Juan Carlos López:"Me sorprende que por ese precio tenga una unidad SSD de 512GB, otros por ese dinero te ofrecen la mitad. Los 8GB de RAM son coherentes para el precio y el escenario de uso ofimático.

Javier Penalva: "Del Acer Aspire 3 lo mejor está sin duda del lado de la resolución y calidad de la pantalla, así como la cantidad de espacio que proporciona el SSD."

Lo peor

Javi Pastor: "Un procesador algo antiguo -y por tanto, menos eficiente- y esa batería que se antoja algo escasa con esos 36,4 Wh de capacidad."

Juan Carlos López: "Pese a ser un Core i5, es de sexta generación y ahora mismo estamos por la décima. No aconsejaría comprar un equipo por detrás de la octava generación. No está mal, pero es el punto débil del equipo. Con esa diagonal de pantalla sería recomendable tener una diagonal superior, el equilibrio entre tamaño y diagonal de la pantalla es mejorable."

Javier Penalva "La pena es que el procesador sea de una generación tan antigua y un peso algo grande para lo que ofrece la competencia"

Acer Aspire 3 - Ordenador portátil de 15.6" FullHD (Intel Core i5-6300U, 8GB RAM, 512GB SSD, UMA, Windows 10 Home) Negro - Teclado QWERTY Español Hoy en Amazon por 499,99€

HP 15s-fq1142ns

El portátil más vendido de El Corte Inglés es este HP 15s modelo fq1142ns, cuyas especificaciones son las siguientes:

HP 15s-fq1142ns Procesador Intel Core i5 1035G1 RAM 12 GB DDR4 a 2666 MHz Almacenamiento 512 GB PCIe NVMe M.2 Tarjeta gráfica UHD Graphics Pantalla 15,6" Pantalla FHD SVA antirreflectante con microborde y retroiluminación WLED; 220 nits SO Windows 10 Home Batería Batería de ion-litio de 3 celdas 41 Wh Dimensiones y peso 24,2 x 1,79 x 35,85 cm; 1,69 kg Precio 699 euros

Lo mejor

Javi Pastor: "Más que lo mejor destacaría esa curiosa cantidad de RAM, 12 GB en lugar de 8 o 16. Me parece que tiene un buen equilibrio de especificaciones"

Juan Carlos López: "Destaco su procesador de última generación, sus 12GB de RAM y su unidad tanto en tamaño como en tipo, es una configuración muy buena para redes sociales, ofimática, navegación. Es muy equilibrado y coherente con el precio, es difícil que por ese dinero te ofrezcan más"

Javier Penalva: "Este portátil es un ejemplo perfecto de equipo todoterreno donde la relación calidad-precio es lo más importante. A destacar que viene con los Intel Core de última generación así como la generosidad en RAM y SSD para un precio tan ajustado."

Lo peor

Javi Pastor: "Con ese precio hay que hacer ciertos sacrificios, y diría que el diseño, algo tosco y con marcos pronunciados (inferior y superior) en la pantalla, son lo peor del equipo. Su batería es escasa para usarlo desenchufado"

Juan Carlos López:"La parte más floja es la gráfica, no tiene la lógica dedicada sino que emplea la del procesador de Intel, lo que lo aboca a uso ofimática pero no para juegos (aunque puedes jugar ocasionalmente si tus expectativas son baja) y por ese precio se puede esperar algo más ambicioso. Como en el caso anterior, en un equipo de 15,6", se agradecería un poco más de resolución"

Javier Penalva: "Como punto débil tendríamos el panel de la pantalla, de brillo algo escaso. También creo que la batería se queda corta para uso en movilidad durante una jornada"

Portátil HP 15s-fq1142ns, i5, 12GB, 512GB SSD PVP en El Corte Inglés 699€

HP Notebook 15s-fq1077ns

Otro modelo de HP es el que copa el podio en FNAC, concretamente el modelo HP Notebook 15s-fq1077ns cuyas especificaciones son las siguientes:

HP Notebook 15s-fq1077ns Procesador Core i5-1035G1 RAM 12 GB Almacenamiento SSD de 1 TB PCIe NVMe M.2 Tarjeta gráfica Intel UHD Pantalla 15,6" (39,62 cm), FHD SVA (1920 x 1080) antirreflectante con microborde y retroiluminación WLED, 220 nits SO Windows 10 Home 64 Batería Ion-Litio 41 Wh, 3 celdas. Autonomía hasta 10 horas y 15 minutos. Carga rápida: 50% en 45 minutos Dimensiones y peso 35,85 x 24,2 x 1,79 cm; 1,69 kg Precio 669 euros

Lo mejor

Javi Pastor: "Lo mejor de este equipo es contar con una unidad de 1 TB NVme, todo un logro a este precio."

Juan Carlos López: "Todavía mejor que el anterior, ya que comparte procesador y RAM, ideales para uso ofimático. Esta genial que disponga de 1TB con interfaz NVMe M.2 que es el más rápido, el combo perfecto de mucha capacidad y velocidad"

Javier Penalva: "Otra gran combinación de hardware muy equilibrado en todos sus aspectos, así como como una pantalla con buena diagonal y resolución para quien quiere trabajar o estudiar en casa sin grandes necesidades, especialmente a nivel gráfico."

Lo peor

Javi Pastor: "Lo peor, su batería de 41 Wh, probablemente escasa a pesar de la estimación oficial de HP."

Juan Carlos López:"De nuevo tenemos una gráfica integrada, lo que deja claro que su escenario de uso no es para juegos. En este rango de precios nos conformamos con una gran pantalla y Full HD, que no es mala resolución"

Javier Penalva: "La batería me parece algo escasa para poder trabajar en movilidad con tranquilidad una jornada completa."

Portátil HP Notebook 15s-fq1077ns 15,6" Plata PVP en FNAC 669€

ASUS Laptop F543BA-GQ739T

El portátil más vendido de Media Markt es el ASUS Laptop F543BA-GQ739T según su web, y esta es su ficha técnica:

ASUS Laptop F543BA-GQ739T Procesador AMD Dual-Core A9-9425 RAM 8 GB DDR4 Almacenamiento SSD , 256 GB , SATA 3 Gb/s Tarjeta gráfica AMD Radeon™ R5 Graphics Pantalla 15,6" HD 200 cd/m² LED SO Windows 10 Home Batería Ion litio 33 Wh Dimensiones y peso 25.2 cm x 2.72 cm x 38.1 cm / 2 kg Precio 369 euros

Lo mejor

Javi Pastor: "Lo mejor es su relación precio prestaciones, buena opción para situarlo como PC de trabajo conectado a un monitor externo"

Juan Carlos López:"Ofrece lo justo para navegación y ofimática. Destaca por la lógica gráfica, que es mejor de lo que cabe esperar en un equipo así, es competente incluso para juego ocasional sin grandes alardes"

Javier Penalva: "El precio es el gran valor de este modelo de portátil que ofrece unas prestaciones mínimas hoy en día para un estudiante o tareas no profesionales en casa."

Lo peor

Javi Pastor: "Lo peor, la resolución HD de pantalla, pero a ese precio difícil escapar en ese parámetro."

Juan Carlos López:"Sus prestaciones son válidas en el sentido de que cumple lo mínimo imprescindible para ofimática y navegación pero poco más, su procesador de dos núcleos es sencillito que ofrece un rendimiento suficiente, pero sufriremos con la multitarea. La pantalla HD es inferior de lo esperado, esta resolución para este tamaño es un punto a tener en cuenta."

Javier Penalva: "La batería, escasa, y la pantalla, que pese a ser de 15.6 pulgadas no pasa de resolución HD, son sus puntos más flojos"

Lenovo Ideapad 330

Según la web de PcComponentes, esta versión del Lenovo Ideapad 330 es la más vendida en la tienda especializada en informática:

Lenovo Ideapad 330 Procesador Intel Core i7-8550U RAM 8 GB DDR4, 2133MHz Almacenamiento 256GB SSD M.2 PCie Tarjeta gráfica Intel UHD Graphics 620 Pantalla 15.6" HD, 1366x768 pixeles SO Sin Sistema operativo Batería 30WH Dimensiones y peso 378 x 260 x 22.9 mm; 2,1 kg Precio 669 euros

Lo mejor

Javi Pastor: "Lo mejor es su procesador, potente y solvente, buen acompañado en RAM y SSD."

Juan Carlos López: "Su procesador, pese a ser veterano, es competente...aunque por este precio ya hemos visto chips más modernos. Y su RAM es decente para este escenario ofimático"

Javier Penalva: "El equipo más vendido en PcComponentes es una versión de un clásico: el Lenovo IdeaPad. Es un portátil familiar y todoterreno pero que queda como el más descompensado con creces de toda la comparativa. Que no venga con SO lo pondría como un punto positivo en caso de que no necesitemos Windows y querramos ahorrar algo."

Lo peor

Javi Pastor: "Lo peor, su pantalla HD ,que no cuente con sistema operativo preinstalado y esa batería escasa de 30 W."

Juan Carlos López: "Para este precio el SSD tiene poca capacidad, pantalla con muy poca resolución y viene sin sistema operativo, lo que implica tener que comprar una licencia de Windows, lo que es un coste añadido"

Javier Penalva: "Del resto casi todo queda muy lejos de los rivales: versión antigua del procesador, justo de RAM y SSD, pantalla con escasa resolución y batería muy justa."

Lenovo ideapad 330-15IKB - Ordenador Portátil 15.6" HD (Intel Core i7-8550U , 8GB de RAM, 256GB de SSD,Intel UHD Graphics 620, sin Sistema operativo) Negro - Teclado QWERTY Español PVP en PcComponentes 669€ Hoy en Amazon por 753,20€

Asus 15 X509JA-BR089T

De acuerdo con la tienda de informática Coolmod, este Asus es su portátil (no gaming) más vendido:

Asus 15 X509JA-BR089T Procesador Core i3-1005G1 RAM 4GB Almacenamiento 256GB SSD M.2 PCIe Gen3 x2 NVMe Tarjeta gráfica UHD Graphics Pantalla 15.6" LED Retroiluminado / 60Hz / NanoEdge (Borde Estrecho) / 200nits / HD SO Windows 10 Home Batería 32Wh Dimensiones y peso 360 x 235 x 22,9 mm; 1,9 kg Precio 398 euros

Lo mejor

Javi Pastor: "Lo mejor, su unidad SSD de 256 GB y un procesador modesto pero solvente."

Juan Carlos López: "Tiene un procesador i3 que está bien, ya que es moderno e implementa las últimas tecnologías, su unidad SSD aunque escasa, es rápida.

Javier Penalva: "Otro equipo familiar donde lo mejor lo encontramos en la unidad SSD (para su precio) y el diseño y conectividad. "

Lo peor

Javi Pastor: "Lo peor vuelve a ser la pantalla HD unida a una RAM escasa (4 GB) y una batería de 32 Wh que probablemente se quede algo corta."

Juan Carlos López: "Estamos ante un equipo desequilibrado. Por este precio es normal sacrificar ciertos aspectos, pero de RAM y SSD va muy justo. La resolución HD es muy baja, con una FHD es aceptable, pero menos afecta a la experiencia de uso"

Javier Penalva: "Pero la pantalla, escasa de brillo y resolución, y sobre todo la memoria RAM, de solo 4 GB, son puntos negativos que pesan mucho en la valoración final de este portátil. "

HP 15-DW2003NS

De acuerdo con Worten, su portátil no gaming más vendido es el HP 15-DW2003NS, que cuenta con las siguientes especificaciones:

HP 15-DW2003NS Procesador Intel Core i7-1065G7 RAM 8GB Almacenamiento 512 GB SSD PCIe Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce MX330 2GB Pantalla 15,6" FHD SVA 220 nits SO Windows 10 Home Batería Batería de ion-litio de 3 celdas 41 Wh. Hasta 6,15h Dimensiones y peso 1,99x35,85x24,2 cm; 1,75 kg Precio 739 euros

Lo mejor

Javi Pastor: "Lo mejor, el buen equilibrio hardware y la presencia de la gráfica MX330 para dar algo de alegría en juegos ocasionales."

Juan Carlos López: "Me parece un equipo equilibrado, que sin contar con una configuración puntera, para ofimática, reproducción de contenido, redes e internet, se puede afrontar sin problema... incluso para juego ocasional, gracias a su GPU. Tiene una buena relación calidad precio. El procesador es un cañonazo y la unidad SSD es muy rápida"

Javier Penalva: "Un nuevo modelo con pantalla de 15.6 pulgadas y buena resolución donde la capacidad de la unidad SSD, procesador y la gráfica dedicada NVIDIA GeForce MX330 son lo mejor. También es un portátil muy equilibrado en diseño y peso."

Lo peor

Javi Pastor: "Lo peor, de nuevo la batería, 41 Wh para un equipo así, bastante potente, se queda atrás."

Juan Carlos López: "Como en otras ocasiones, esperaría algo más de resolución en la pantalla para ese diagonal y ese precio, pero no es una mala opción"

Javier Penalva: "Por ese precio esperábamos más memoria RAM y una batería de más capacidad."

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.