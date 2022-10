MediaMarkt tiene stock de PlayStation 5: consigue por fin la consola más buscada con 3 juegos triple A y saldo para PS Store

Si aún no has conseguido cazar esa escurridiza PlayStation 5 a la que tantas ganas tienes, este pack puede ser la solución. MediaMarkt tiene stock de la consola más 3 juegos triple A y tarjeta de saldo por 829 euros. No es que vayas a ahorrar dinero, pero al menos conseguirás la consola al fin, y con envío gratuito.

Sony PS5, 825GB, 4K HDR, Blanco +1 DualSense™ Wireless Controller + Juegos FIFA 23, Gran Turismo 7 y Ratchet & Clank + Tarjeta 50€ PS Store PVP en MediaMarkt 829€

Comprar el pack de PS5 con juegos y saldo PS Network al mejor precio

El pack no nos ofrece ventajas frente a comprar sus componentes por separado: con un precio oficial para la consola de 549,99 euros, más 280 euros extra sumando los precios de los dos juegos físicos más el juego digital y la tarjeta de saldo para PS Store, el precio sería de unos 830 euros, mientras que el paquete nos sale por 829 euros.

La ventaja real es poder hacernos por fin con la demandada consola, cuyo disponibilidad no parece mejorar con el paso del tiempo. Eso sí, tendremos envío o recogida en tienda gratuitos.

Eso sí, si aprovechamos el descuento de 10 euros que nos ofrece MediaMarkt por suscribirnos a su newsletter, nos estaremos ahorrando algo más de dinero al menos.

En dicho este paquete nos encontramos con la PlayStation 5 en edición estándar, con soporte para discos físicos, que como decimos tiene un precio habitual de 549,99 euros. Con ella nos estaremos haciendo con la consola más buscada de la nueva generación. Sony nos ofrece unas potentes CPU y GPU y compatibilidad con la tecnología de ray tracing. Además, con el correspondiente televisor con puertos HDMI 2.1, podremos disfrutar de los mejores gráficos, en 4K a 120 fps con tecnología HDR.

El pack incluye el nuevo DualSense, el mando con retroalimentación háptica y gatillos adaptativos. Además, como decimos, con ella se incluyen tres juegos triple A: Gran Turismo 7 y Ratchet y Clank. Una Dimensión Aparte, en formato físico, para disfrutar de las mejores conducción y plataformas y acción del actual catálogo de la consola, junto con el siempre vibrante fútbol de FIFA 23, que, eso sí, viene en formato digital.

Y para redondear, el pack incluye también una tarjeta con 50 euros de saldo para PlaysTation Store, con la que podremos comprar juegos o contenidos extra e incluso pagar alguno de los planes de suscripción a PS Network inferiores al de 12 meses de duración (ese tiene un precio de 59,99 euros, por lo que tendríamos que añadir más saldo a nuestra cuenta).

https://www.dailymotion.com/video/x87bool

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.