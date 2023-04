MediaMarkt se alía con Xiaomi para desplomar una de las freidoras de aire más vendidas, ideal para cocinas pequeñas

Comer sano no está regañado con la diversión en la cocina. Las ventajas de las freidoras de aire les han dado un protagonismo de primera plana en las cocinas de muchísimos hogares. La Xiaomi Mi Smart Air Fryer, una de las más vendidas, está en MediaMarkt por 75,12 euros.

Comprar la freidora Xiaomi Mi Smart Air Fryer al mejor precio

Una freidora de aire muy accesible y completa en prestaciones, pasando de los 99,99 euros a los 75,12 euros, rozando su precio mínimo histórico.

Esta Xiaomi Mi Smart Air Fryer tiene un tamaño compacto e ideal para los hogares de una o dos personas, con una capacidad en su cesta de 3,5 litros. Una cesta que es totalmente extraíble y fácilmente lavable.

Cuenta con una potencia de 1.500 W y con 8 programas preconfigurados para crear recetas en poco tiempo. Desde su panel OLED y con su rueda de ajuste es donde se puede configurar todo, aunque tiene más opciones desde el móvil a través de su conectividad WiFi.

