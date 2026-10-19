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MediaMarkt liquida en su outlet, por 9,99 euros, esta solución 6 en 1 para multiplicar los enchufes y cargar muchos dispositivos a la vez

Una solución económica, además, con un descuento del 50% aplicado desde sus 19,99 euros originales

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Carlos Castillo

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Dependiendo de cuál se la configuración y distribución de enchufes en casa, puede que no tengamos a mano tantos como nos gustaría. Sobre todo, si algunos de ellos quedan bloqueados tras el mobiliario (sofás, estanterías, muebles, electrodomésticos...). Pero por una inversión muy contenida existen soluciones que permiten multiplicar la cantidad de tomas de un único enchufe. Sin cables que molesten, sin instalaciones tediosas y funcionales en apenas unos segundos.

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PVP en Outlet de MediaMarkt — 9,99 MediaMarkt — 19,99
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Los cubos de enchufes, una alternativa original a las regletas tradicionales, son un buen ejemplo de ello. Así como una de las mejores soluciones posibles a esa falta de tomas a mano si no queremos complicarnos con obras ni instalaciones complejas. Y aunque existen modelos bastante caros, ahora MediaMarkt está liquidando este modelo por sólo 9,99 euros en su outlet. En estado nuevo, además.

Con cuatro tomas clásicas y dos USB A

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MediaMarkt no sólo vende a través de sus tiendas, sino que cuenta en eBay con un enorme outlet repleto de ofertas y chollos donde van a parar, habitualmente, los dispositivos de exposición o provenientes de devoluciones. Aunque también se dejan ver aparatos totalmente nuevos y a estrenar, también con descuentazos. Es el caso de este cubo de enchufes, aquí disponible al 50% de su PVP.

En esencia, estamos ante un cubo que cuenta con cuatro tomas de enchufes tradicionales más dos USB A en una de sus caras, que se instala en segundos: basta con conectarlo a alguna toma de pared libre y, al momento, contamos con un total de seis conexiones. Permitiendo conectar directamente a los USB el teléfono y la tablet, por ejemplo, y cargar en los restantes cuatro enchufes cualquier otro dispositivo que queramos.

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Sólo hay que tener en cuenta un par de detalles. Al no contar con certificación IP frente a agua y partículas ni obturadores físicos que bloqueen los enchufes, este cubo es de uso exclusivo en interiores. Y ofrece una potencia máxima de algo más de 3.500 W, cifra que no debemos superar ya sea conectando un único electrodoméstico o usando las seis tomas a la vez, para evitar sobrecargas peligrosas.

⚡ EN RESUMEN: PowerCube enchufes 6 en 1

 LO MEJOR

  • Se instala en segundos fácilmente sin obras: basta con enchufarlo a cualquier toma libre de casa
  • Al 50% y en estado nuevo a estrenar

❌ LO PEOR

  • Limitado a su potencia máxima de algo más de 3.500 W
  • Sin USB tipo C

💡 CÓMPRALO SI... necesitas multiplicar los enchufes de alguna de las tomas de casa (siempre que sea en interior)

⛔ NO LO COMPRES SI... prefieres una instalación de obra

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Imágenes | Compradicción, MediaMarkt, Neven Krcmarek en Unsplash

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