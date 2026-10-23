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MediaMarkt lanza un pack ahorro en la Nintendo Switch 2: incluye la consola, videojuego y suscripción online

La consola portátil vuelve de oferta en el nuevo pack que ha lanzado Nintendo

Nintendo Switch 2
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Alberto García

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Nintendo ha lanzado "Nintendo Switch Sports Resort', su nuevo videojuego deportivo y familiar para Nintendo Switch 2. Para ello, ha creado un pack que se está comercializando en algunas tiendas, y MediaMarkt tiene una oferta muy jugosa: el pack incluye la consola, el videojuego y una suscripción a Switch Online por 499 euros.

Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort + Switch Online (3 meses)

Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort + Switch Online (3 meses)

PVP en MediaMarkt — 499,00 Amazon — 499,00 El Corte Inglés — 529,90 Fnac — 529,99 Xtralife — 529,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un videojuego deportivo y familiar

Nintendo Switch 2 Mediamarkt

'Nintendo Switch Sports Resort' es un videojuego de Nintendo Switch 2 que nos lleva a la Isla Wuhu para disfrutar de sus 12 disciplinas deportivas, entre las que encontramos boxeo, tenis de mesa, tiro con arco, tenis, voleibol, bolos, baloncesto, golf, guerra de pulgares, skate, moto de agua y avioneta.

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Lo atractivo de este título es que, al igual que los anteriores de la saga deportiva, permite disfrutar las partidas tanto online como offline, ya sea con amigos o familiares. Y para ello, el pack que está vendiendo MediaMarkt viene con un regalazo: una suscripción a Switch Online.

Switch Online es el servicio online de Nintendo, lo que permite que podamos jugar a los videojuegos multijugador con otras personas. En este caso, el pack incluye una suscripción de tres meses al nivel más básico, por lo que no se incluye el paquete de expansión.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la nintendo switch 2 hoy

 LO MEJOR

  • Viene la consola junto con juego y una suscripción a Switch Online.
  • La consola cuenta con batería extraíble.

❌ LO PEOR

  • El videojuego es en formato digital.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un pack de la Nintendo Switch 2 que incluya un videojuego con el que puedas disfrutar de las reuniones de amigos y familiares.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres los videojuegos individuales, ya que 'Nintendo Switch Sports Resort' es un título orientado al multijugador, sobre todo online.

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