MediaMarkt está liquidando en su outlet este portátil Lenovo con 32 GB de RAM DDR5, pantalla OLED y apenas 1,19 kg de peso

Estos días previos a que empiece noviembre (mes del Black Friday), no estamos viendo tantas ofertas destacadas en tecnología, especialmente en lo que respecta a ordenadores portátiles. ¿Eso significa que no hay ningún sitio donde encontrar equipos a buen precio? La realidad es que sí, siendo el outlet de MediaMarkt uno de los mejores sitios para ello. Hoy os traemos este portátil Lenovo Yoga Slim 7, disponible por 1.099 euros.

Un equipo compacto con 32 GB de RAM y pantalla OLED

Vayamos por partes. Este portátil, modelo Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10, tiene un PVP de más de 1.500 euros, por lo que este del outlet de MediaMarkt es una gran opción si nos encajan sus características. En este caso, tenemos un artículo de exposición de una de las tiendas de MediaMarkt, pero pese a ello, tiene su correspondiente garantía, envío gratis y un período de 30 días en el que podremos devolverlo si no nos convence.

¿Y en qué destaca este equipo de Lenovo? Estamos ante un portátil de 14 pulgadas que pesa 1,19 kg, por lo que es ideal si buscas algo para moverlo diariamente al trabajo o a la universidad. Además, destaca también su pantalla, que utiliza panel OLED, tiene resolución 2.880 x 1.800 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz.

A nivel de componentes, el equipo utiliza un Intel Core Ultra 7 258V como procesador, a lo que hay que sumarle 32 GB de memoria RAM DDR5 y un SSD de 1 TB, por lo que estamos ante un portátil potente que cuenta con un hardware que nos durará muchos años. Es compatible con WiFi 7 y, además, trae Windows 11 instalado de serie.

⚡ EN RESUMEN: lenovo yoga slim 7 ✅ LO MEJOR Pantalla OLED: Este tipo de pantallas ofrecen un negro puro y un contraste top. Son ideales tanto para ver contenido multimedia como para la edición de fotografía.

Este tipo de pantallas ofrecen un negro puro y un contraste top. Son ideales tanto para ver contenido multimedia como para la edición de fotografía. Hardware pensado para durar años: Buen combo de procesador y memoria. Nos durará un buen montón de años a gran nivel.

Buen combo de procesador y memoria. Nos durará un buen montón de años a gran nivel. Ligero y manejable: Pesa menos de 1,20 kg y tiene 14 pulgadas, lo que hace que sea perfecto para viajar con él. ❌ LO PEOR Es un artículo de exposición: Aunque cuenta con garantía, ha estado expuesto en alguna tienda de MediaMarkt. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un portátil con Windows 11 que sea ligero, potente y con pantalla OLED. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un portátil totalmente nuevo que no haya estado expuesto en alguna tienda.

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Imágenes | Lenovo, MediaMarkt

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