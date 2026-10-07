Mañana ya no estará tan barato: este Apple Watch ha vuelto de oferta por la puerta grande

Amazon ha lanzado muchas ofertas en smartwatch durante su Fiesta de Ofertas Prime, incluso en algunos de Apple. El Apple Watch SE 3 ahora mismo lo tenemos a un precio de 235 euros, el más bajo que ha tenido hasta la fecha. Eso sí, solo estará disponible hoy, ya que quedan unas horas para que finalice la campaña de Amazon.

Como es habitual, este tipo de ofertas son exclusivas para suscriptores Prime, pero puedes aprovecharla utilizando los 30 días gratis que ofrece Amazon.

Un smartwatch de Apple más barato

El Apple Watch SE 3 es actualmente el smartwatch más económico de la marca, y la mejor generación que ha tenido con diferencia. La razón es que ha recibido numerosas mejoras, así como novedades que hasta el momento solo veíamos en las gamas Series y Ultra.

El diseño es similar a sus hermanos mayores, aunque el acabado y el grosor es diferente. Sin embargo, la pantalla ofrece una muy buena experiencia hasta el punto de que se ve perfectamente hasta en exteriores a plena luz del día. Además, como novedad en esta generación, cuenta con la función de pantalla siempre activa.

No es un modelo demasiado grande al tener una configuración de 40 mm. También viene con la corona giratoria que vemos en otros modelos (tanto de Apple como de otras marcas) y viene con detección de caídas, así como con función de llamada de emergencia.

⚡ EN RESUMEN: oferta del apple watch se 3 hoy ✅ LO MEJOR Su precio : es el mejor que ha tenido hasta la fecha.

: es el mejor que ha tenido hasta la fecha. La próxima generación tardará en llegar, por lo que no nos quedaremos obsoletos en poco tiempo. ❌ LO PEOR Su batería se queda un poco justita frente a otras opciones fuera de la marca Apple. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un iPhone y quieres comprar un smartwatch que no cueste una fortuna, sobre todo aprovechando que ahora está de oferta. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un móvil Android, ya que este reloj únicamente es compatible con iPhone.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Pedro Aznar en Applesfera, Apple

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