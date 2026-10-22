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Logitech deja a precio de liquidación su ratón para trabajar y estudiar: es comodísimo y viene con funda de transporte

Un ratón que destaca por su ergonomía, pero ahora también lo hace por su precio

Logitech Mx Master 3s
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Alberto García

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Logitech tiene un enorme surtido de ratones, y más allá de los gaming cuenta con una sección dedicada a la productividad. El Logitech MX Master 3S es uno de los más atractivos por todo lo que ofrece, y pese a que es habitual encontrarlo por precios bastante altos, ahora mismo lo tiene en su tienda online por 78,99 euros.

Logitech MX Master 3S

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Un ratón cómodo, con rueda lateral y botones muy personalizables

Logitech Mx Master 3s Logitech

El Logitech MX Master 3S es una versión ligeramente mejorada del Logitech MX Master 3, ratón que nos gustó mucho. Es un ratón orientado a la productividad que cuenta con un formato a medio camino entre el tradicional y el vertical, pero que añade un soporte para el pulgar que lo hace bastante cómodo. Es ideal, sobre todo, si no nos convencen los ratones verticales, aunque son muy útiles.

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Esta versión mejorada trae consigo clics más silenciosos y se puede utilizar en diversas superficies, ya sea en una alfombrilla para ratones o incluso en cristal. Pero si hay algo bastante diferenciador es su rueda lateral, que es capaz de recorrer 1.000 líneas por minuto y que se puede configurar a través del software Logi Options+, la app de productos orientados a la productividad de la marca.

Entre otras cosas, este ratón también incorpora un sensor óptico de 8.000 dpi, se pueden configurar los botones a través de su software y, con la compra en la tienda oficial, se incluye una funda de transporte que es ideal si lo queremos utilizar fuera de casa.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Logitech MX Master 3S hoy

 LO MEJOR

  • Es un ratón muy cómodo.
  • Su rueda lateral es muy práctica.
  • A través del software se pueden personalizar muchos parámetros del ratón.

❌ LO PEOR

  •  Si utilizas periféricos gaming de la marca, tendrás que tener una app adicional para este ratón.

💡 CÓMPRALO SI... Estudias o trabajas en casa y buscas un ratón cómodo y silencioso.

⛔ NO LO COMPRES SI... Lo quieres utilizar para gaming, ya que su formato no es el más cómodo para videojuegos y su tasa de muestreo es baja.

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