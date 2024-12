Llevo mucho tiempo queriendo entrar a la saga Resident Evil, pero no sabía por dónde empezar. Con esta oferta ya no tengo excusa

Desde que probé aquella demo que venía con las revistas del primer 'Resident Evil' me dije a mí mismo: estos juegos no son para mí. Aunque desde entonces sí que he probado alguna que otra entrega, es una saga que en líneas generales no me ha calado salvo con una pequeña excepción: 'Resident Evil 4'.

La cuarta entrega sí que la llegué a jugar algo más, pero como el videojuego era de un amigo no llegué a terminarlo. Ahora, después de algo más de un año desde que se lanzó su Remake, es el momento perfecto para quitarlo de mi lista de pendientes, sobre todo ahora que se puede encontrar a muy buen precio en tiendas como Xtralife, cuya versión para PlayStation 5 ha bajado hasta los 29,95 euros en su Gold Edition.

La edición definitiva de uno de los mejores videojuegos de Resident Evil

'Resident Evil 4' es una de las entregas más icónicas de la saga, y alrededor de ella se ha formado tanto una buena legión de fans de esta entrega en concreto y de la saga como una buena colección de memes por su particular ambientación española. Aunque mayoritariamente se han dejado algunos aspectos que ya vimos en el videojuego original, hay cambios necesarios que se han introducido en su Remake, y le sientan fenomenal.

La IA del juego se ha mejorado mucho, algo que era uno de los principales quebraderos de cabeza en algunas secciones del videojuego. Y qué decir de la calidad gráfica y artística; pese a que aún no he llegado a jugar a esta entrega en concreto (la Remake), los vídeos que he podido ver desde su lanzamiento me han llamado como poco muchísimo la atención.

Y a decir verdad, esta entrega en concreto es perfecta para cualquier jugador que se sienta atraído por la saga, como es mi caso. La edición Gold de 'Resident Evil 4' es la definitiva, ya que viene con un DLC que más allá de completar algo más la historia —o más bien añadir a la obra original— ha sido celebrada por su buenísima calidad.

La cuarta entrega de 'Resident Evil 4' ha sido uno de esos eternos pendientes que he tenido en mi lista. La saga en general no me atrae nada, pero esta entrega en particular sí que me encantó en esas cinco o seis horas que pude jugarla. Ahora ya no tengo excusa, por este precio volveré a intentarlo.

Imágenes | Capcom

