Llevo 15 años teletrabajando, y este es el único portátil que recomiendo a mis amigos

Con unos cuantos años teletrabajando en otras temáticas y cerca de 10 años ya en esto de encontrar ofertas, puedo por un lado hablar de lo que supone para mí el trabajar a distancia personalmente, y por otro recomendar a esos amigos que recurren a uno en busca de recomendaciones el portátil que yo compraría para un uso como el que yo le he dado, Si quieres saber cuál es, aquí te lo cuento.

Cuando me preguntan "qué portátil me compro", la respuesta por mi parte suele provocarme pocas dudas. He sido usuario de PCs, durante mucho tiempo (y lo sigo siendo). Tuve un incombustible Toshiba Satellite que, cuando encendí por última vez, con más de 10 años a sus espaldas seguía funcionando a las mil maravillas... si querías mover software del Jurásico.

Pero no puedo negar que, con aquel Windows XP que traía, sufrí más de una vez la temida pantalla azul y otros tantos males. De cualquier forma, no me quejo: me pareció un equipo excelente.

MacBook Air, el equipo ligero de Apple

Pero allá por 2011 di el salta a un MacBook Pro. De los más básicos de aquel momento, con 13 pulgadas y pantalla Full HD, así como un HDD con 500 GB que tampoco era una maravilla. Lo bueno de aquel equipo es que era "actualizable". Pronto cayó el SSD de 128 GB (eran muy caros por aquel entonces), y también le doblé la RAM hasta los 16 GB. Y ahí sigue, funcionando a la perfección.

Pero si por algo aquel equipo me hizo cambiar la percepción sobre cómo era el portátil perfecto fue por el sistema operativo. Aquel MacBook venía con Snow Leopard, pero pronto vinieron Lion y Mountain Lion y lo cierto es que no tuve ni un problema con ellos. Como tampoco los he tenido después, ni hasta la última versión que le pude instalar.

Todo esto lo digo porque, desde que me convertí en switcher, sólo he tenido fluidez, los cuelgues de aplicaciones o del sistema operativo se han quedado en sucesos testimoniales y, lo reconozco, si no fuera porque sigo teniendo un par de PCs, me habría vuelto un completo inútil en la resolución de problemas con la informática.

Por eso, cuando me preguntan que equipo recomiendo para teletrabajar, sobre todo en movilidad, lo tengo claro: un MacBook Air. La versión del momento y la que nos podamos permitir, pero un MacBook Air al fin y al cabo.

Una larga lista de ventajas

Lo recomiendo por ligereza: pocos equipos pueden presumir de los 1,24 Kg que pesa uno de estos portátiles. Aunque ha llegado a ser más ligero en anteriores generaciones, sigue siendo uno de los portátiles que menos pesan del mercado.

Otro aspecto a tener en cuenta es su grosor. Por pantalla no puede medir mucho menos de los 30x21 cm de ancho y largo que mide, pero por grosor, con sus 1,13 cm, es uno de los equipos más delgados que podemos comprar. Esto es una ventaja a la hora de llevar en la maleta o en una mochila.

Por otra parte, tenemos una autonomía envidiable. Las 18 horas de uso que ofrece uno de estos ultrabook es un tiempo más que suficiente para cubrir nuestra jornada de trabajo e incluso la de ocio, o al menos parte de ella (si tiramos demasiado de vídeo, posiblemente no consigamos periodos de uso tan largos).

El software, tanto el sistema operativo como las apps incluidas de serie son más que suficientes para cubrir la mayor parte de las necesidades de un usuario medio. Pero además, uno de las reticencias más habituales para los que vienen de Windows es el miedo a no poder usar las apps más comunes en el sistema operativo de Microsoft. Ese miedo es completamente infundado: yo aún no me he encontrado con una tarea que pudiera hacer en Windows y que no pueda hacer en MacOS. Además de que, apps como las de la suite Office, las de Adobe, todos los navegadores y muchas otras, son compatibles con ambos sistemas.

Otro de los aspectos en los que un portátil de Apple no tiene rival es en el trackpad y su usabilidad. COn una respuesta que es una delicia y actualmente con un tamaño que lo hace más que cómodo de usar, yo nunca he usado un ratón con un MacBook.

Por último diría que está el aspecto del hardware. La mayor pega que se pone (o se ponía, porque esto ha cambiado con los procesadores M de Apple) a los equipos de la marca es que su hardware es demasiado "corto". En teoría, puede ser cierto, pero en la realidad, es que un Mac con la RAM adecuada y un SSD vuela en casi todas las situaciones.

Hay que tener claro desde el momento de la compra lo que queremos y lo que vamos a necesitar, porque los Mac, en general, no se pueden ampliar, excepto quizás en algunos talleres, pero no debemos contar con ello.

De ahí viene la otra pega habitual: el precio. Pero en este aspecto, hay que tener en cuenta que estamos hablando del MacBook Air, el portátil más económico de Apple. Sí, puede llegar a ser casi todo lo caro que queramos, pero en su versión básica, con un Chip M1, o M2, sale incluso más barato que algunos ultrabooks con Windows que no nos van a durar tanto tiempo.

Ojo también en relación a esto, porque, la resolución mínima que encontramos en las pantallas de los MacBook Air es de 2560x1600p, o lo que es lo mismo, WQXGA. A los precios que tienen los Air, en un portátil con Windows posiblemente tengamos que pagar más por disfrutar de una resolución mayor al Full HD.

No todo son ventajas

Como gran desventaja, vienen de serie con 8 GB de memoria RAM, que en un primer momento puede ser suficiente con los nuevos Chip de Apple, ya sea el M1 o el M2, pero a todas luces, se nos van a quedar cortos con el tiempo, así que el consejo que daría a cualquiera es gastarse los 230 euros extra que pide Apple por añadirle 8 GB de RAM extra.

Y el otro aspecto en el que fallan suele ser la cantidad de puertos que ofrecen, aunque esto depende mucho del modelo que elijamos y ha sido peor en tiempos pasados, pero no es nada que no podamos solucionar con un buen hub.

¿Cuanto nos puede costar un MacBook Air?

Dicho todo esto, ¿por cuánto nos puede salir un MacBook Air? Hablando de precios oficiales, el más básico con pantalla de 13 pulgadas y Chip M1 tiene un precio de partida de 1.218,85 euros. El de 13 pulgadas con Chip M2 tiene un precio de sólo 90 euros más, (1.298,85 euros) y tiene una pantalla ligeramente mayor: es por tanto mucho más aconsejable, ya que es más moderno y cuenta con un procesador más potente. Por último, el nuevo MacBook Air de 15 pulgadas con Chip M2 sale por 1.598,85 euros.

Pero lo cierto es que si buscamos un poco y aprovechamos ofertas como las del Black Friday, podemos hacernos con un MacBook Air con chip M2 de 13 pulgadas por 1.129 euros, o el de 15 pulgadas lanzado este mismo año, por 1.399 euros. Incluso podemos encontrar algún modelo con Chip M1 reacondicionado por relativamente poco dinero, como este, por 911,23 euros.

