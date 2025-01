Llegan los primeros sets de LEGO Star Wars de 2025. Este de más de 1.000 piezas tiene pinta de que se convertirá en un superventas

Ya hemos entrado en un nuevo año y la marca LEGO no ha querido esperar para lanzar sus primeros sets de Star Wars. Aunque la calidad que pudimos ver en 2024 con respecto a esta colaboración de LEGO y Star Wars la seguiremos viendo en los nuevos sets, hay uno en concreto que tiene pinta de convertirse en un superventas: el LEGO 75403 que corresponde a Grogu con su aerocuna. Su precio oficial es de 99,99 euros.

Una construcción con un buen número de piezas y con bastantes añadidos

Tras la serie 'The Mandalorian' de Disney Plus, Grogu (El Niño o Baby Yoda) se ha convertido en uno de los personajes más populares de la saga, tanto que hoy en día podemos encontrar una enorme cantidad de juguetes, muñecos y, por supuesto, sets de LEGO. La nueva construcción es la mejor que ha lanzado la marca hasta la fecha, y entre otras características destaca por su buen tamaño.

El LEGO de Grogu tiene unas dimensiones de aproximadamente 19 cm de altura, 18 cm de longitud y 16 cm de anchura y el set incluye bastantes cosas. Entre ellas, tenemos al propio personaje, la mismísima cuna voladora que vemos en la serie, una placa identificativa, una minifigura del personaje (también con la cuna) y varios accesorios que han ido apareciendo en 'The Mandalorian' a lo largo de sus temporadas.

El set se compone de un total de 1.048 piezas para construir al personaje, a la cuna y a la placa identificativa y a la minifigura y los accesorios. A la hora de exhibirlo en casa, podemos hacerlo con Grogu montado en la cuna o colocar ambas construcciones por separado. Además, la cuna viene con su propio soporte, algo que ya podemos ver en prácticamente todos los sets de construcción de LEGO.

El muñeco animatrónico de Grogu se convirtió en un auténtico superventas cuando se estrenó la primera temporada, alcanzando también el primer puesto de los muñecos más vendidos durante años (hoy en día sigue en la primera posición en Amazon). Por ello, no es de extrañar que, pese a que 'The Mandalorian' ya no goza de la misma repercusión, este set de LEGO se convierta en un nuevo éxito para la marca.

Otros sets de LEGO Star Wars que te pueden interesar

LEGO Star Wars: Una Nueva Esperanza Halcón Milenario Maqueta de Nave Estelar Coleccionable, Construcción Creativa para Adultos, Vehículo Emblemático, Regalo para Hombres, Mujeres y Fans 75375 Hoy en Amazon — 79,95 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

LEGO Star Wars R2-D2 Figura de Droide de Juguete de Construcción, Maqueta Coleccionable de Personaje de Películas, Regalo para Niños y Niñas de 10 Años o Más o Coleccionistas y Fans de la Saga 75379 Hoy en Amazon — 89,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Disney Plus, LEGO

En Xataka | Tus series, cómics y películas favoritas también en LEGO: 15 kits de construcción ideales para montar tú mismo o regalar

En Xataka | Construcciones LEGO a otro nivel: la Serie Technic tiene los modelos con los que soñaría cualquier coleccionista