Llegan dos nuevas cámaras Blink de Amazon: resolución 4K para una de ellas y movimiento horizontal-vertical con zoom para la otra

Amazon ha cogido carrerilla en los últimos meses con un montón de lanzamientos diferentes. Primero tuvimos los nuevos Kindle, a los que, posteriormente, siguieron sus nuevas tablets. Hoy los lanzamientos van en otra dirección totalmente distinta: se trata de dos nuevas cámaras Blink que, aunque ambas son aptas para interiores y exteriores, tienen bastantes diferencias entre sí. Vamos a ver sus principales características a continuación.

Blink Mini 4K+ PVP en Amazon — 79,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Llega la primera cámara de vigilancia con cable 4K de Amazon

Vamos a empezar por la Blink Mini 4K+, una versión actualizada de la anterior Blink Mini 2K+. Como su nombre indica, su principal novedad reside en su resolución 4K, siendo esta la primera cámara con cable de Amazon en alcanzarla. Más resolución se traduce en que la imagen que veremos será más nítida y clara, lo que siempre es ideal si necesitamos más detalle.

Además de esto, la Blink Mini 4K+ tiene un cambpo de visión horizontal de 115 grados, por lo que si la colocamos bien, vamos a tener una buena visión de una habitación o de una terraza. También dispone de alertas inteligentes, lo que nos permitirá saber, por ejemplo, cuándo hay una persona en la habitación a través de un aviso en el móvil. Llega a un precio de 79,99 euros y saldrá a la venta el próximo 27 de octubre aunque ya está en pre-venta.

Junto a esta, tenemos la nueva Blink Pan-Tilt 2K. La principal ventaja de esta frente a la anterior es que esta cámara dispone de movimiento horizontal, vertical y zoom. De esta forma, independientemente de dónde la coloquemos, vamos a poder desplazarla para poder ver cada rincón de la zona. Su resolución, eso sí, es 2K.

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¿Cómo son estos movimientos? Según explica Amazon, la cámara tiene un giro horizontal de 350 grados e inclinación vertical de 115 grados, por lo que vamos a poder ver prácticamente cualquier ángulo. Además, cuenta con detección de movimiento de personas (y vehículos), visión nocturna en color y audio bidireccional. El precio de esta es 49,99 euros.

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Imágenes | Amazon

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