Lidl vuelve a arrasar con la máquina doble de De'Longhi que prepara dos tipos de café con solo pulsar un botón

Entrar en la página web de Lidl es encontrarse con todo tipo de electrodomésticos, especialmente para la cocina. Además, suelen ser muy populares: se agotan rápidamente, aunque en ocasiones la tienda acaba por reponer stock. Eso es justo lo que ha ocurrido con esta cafetera combinada De'Longhi: combina una cafetera exprés con una de goteo y está disponible (de nuevo) por 199,90 euros.

¿No has llegado a tiempo? Como alternativa, tienes en Amazon esta otra cafetera De'Longhi disponible por 192,58 euros. Tiene un diseño algo más retro, aunque mantiene la combinación de cafeteras, por lo que tendrás las dos en un único electrodoméstico (lo que te ahorrará espacio sobre la encimera).

Una cafetera que, en realidad, son dos

Muchos hogares, pese a tener una cafetera de cápsulas o espresso manual, suelen recurrir a una cafetera italiana para preparar un mayor volumen de café a la vez cuando hay visita en casa, evitando así tener que hacer una taza cada vez. Esta cafetera De'Longhi soluciona eso con una jarra que permite servir varios cafés, pero sin renunciar a poder hacer cafés espressos como los que tomaríamos en una cafetería.

Además, otro punto bastante interesante de esta cafetera es que, además, tiene un espumador manual para la leche. De esa forma y sin muchas complicaciones, podemos lograr bebidas cremosas. Aunque, eso sí, este tipo de espumadores requieren un poco de práctica para lograr un buen resultado.

Y, claro está, luego está el tema del espacio. Al combinar dos tipos de cafetera en un mismo electrodoméstico, también vamos a ahorrar espacio sobre la encimera, algo esencial si nuestra cocina es pequeña.

⚡ EN RESUMEN: cafetera combinada de'longhi ✅ LO MEJOR Dos cafeteras en una: Tienes, en un mismo electrodoméstico, dos tipos de cafetera.

Tienes, en un mismo electrodoméstico, dos tipos de cafetera. Espumador manual para la leche: Podrás preparar bebidas con leche que tengan una espuma cremosa. ❌ LO PEOR Sin molinillo para el café: Necesitarás un molinillo o comprar café previamente molido. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una cafetera versátil que te permita preparar tanto cafés espressos como un volumen grande de café para las visitas que tengas en casa. ⛔ NO LO COMPRES SI... Preparáis muy poco café en casa y prefieres una opción más sencilla como una cafetera de cápsulas.

También te puede interesar

Aigostar Cafetera de Goteo 3‑en‑1,1.3L/8 Tazas,Panel Táctil LED,2 Filtros | Cafetera 3‑en‑1 café,té y hervidor.Autolimpieza,mantenimiento calor 40min,2 embudos V.Ideal hogar, oficina y regalo práctico Hoy en Amazon — 129,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ninja Prestige, Cafetera 2 en 1 de Café de Filtro y de Cápsula | Con Espumadora Incorporada, Prepara Cafés con Leche, Café Helado y Flat Whites, Color Negro - CFN802EU Hoy en Amazon — 240,37 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Lidl, De'Longhi

En Xataka | De cápsulas, superautomática o manual. Las mejores cafeteras según tus gustos y necesidades

En Xataka | ¿Frigorífico americano o Combi de 70 cm? Ojo con equivocarse al comprar litros que igual no puedes usar