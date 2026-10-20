Ya en Lidl (y rebajada a 88,99 euros) esta hidrolimpiadora Kärcher original con manguera de alta presión y 120 bares

Tener a punto el patio, la terraza o dejar el coche impecable sin necesidad de dejarse la espalda suele requerir una herramienta eficaz. Para facilitar estas tareas de exterior sin realizar una gran inversión, Lidl ha rebajado la hidrolimpiadora de alta presión Kärcher KHD 3 por solo 88,99 euros (frente a su PVP recomendado de 129,95 euros).

Limpiadora de alta presión Kärcher KHD 3 PVP en Lidl — 88,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si no llegas a tiempo a conseguir esta hidrolimpiadora en Lidl, en Amazon tienes una alternativa de la firma Cecotec que te puede interesar. Se trata de la HydroBoost 1600 Car&Garden, disponible por 79,90 euros y que tiene una potencia de 1.600 W, 135 bares y un caudal de 468 litros por hora.

Una hidrolimpiadora de calidad a precio imbatible

Este modelo de la icónica marca alemana está diseñado para ofrecer un equilibrio perfecto entre compacidad, potencia y maniobrabilidad en entornos domésticos. Con sus 120 bares de presión máxima y un caudal de hasta 380 litros por hora, es capaz de arrancar la suciedad acumulada en baldosas, muebles de jardín, bicicletas, motocicletas y vehículos de forma rápida.

Incorpora la lanza pulverizadora Vario Power (VPS), que permite regular la presión del agua fácilmente con un simple giro, adaptando el chorro o la delicadeza o resistencia del material que vayas a limpiar.

También incorpora una boquilla con chorro puntual rotativo diseñada para desincrustar el barro o la suciedad más rebelde en piedra y hormigón. Asimismo, destaca su manguera de alta presión de cuatro metros, un rango de acción cómodo para trabajar sin necesidad de mover constantemente el cuerpo principal de la máquina.

Su sistema de conexión rápida Quick Connect facilita el enganche y desenganche de la manguera de alta presión tanto en el aparato como en la pistola pulverizadora. Además, incluye una manguera de aspiración para detergente, que permite aplicar jabón o productos de limpieza directamente a través del flujo de agua.

Su diseño es ligero y transportable. Con un peso de solo 4,3 kg y ruedas integradas, se puede mover y guardar fácilmente en cualquier rincón del garaje o trastero sin ningún tipo de esfuerzo.

⚡ EN RESUMEN: oferta para hidrolimpiadora kärcher khd 3 ✅ LO MEJOR Presión y caudal equilibrados para uso doméstico: sus hasta 120 bares y un caudal de 380 l/h ofrecen la fuerza perfecta para tareas cotidianas como limpiar bicicletas, muebles de terraza, herramientas de jardín o vehículos.

sus hasta 120 bares y un caudal de 380 l/h ofrecen la fuerza perfecta para tareas cotidianas como limpiar bicicletas, muebles de terraza, herramientas de jardín o vehículos. Versatilidad gracias a sus accesorios: incluye la lanza Vario Power (para regular la presión con un giro) y una tobera turbo con chorro rotativo ideal para la suciedad más incrustada en pavimentos. ❌ LO PEOR Longitud de la manguera justa... La manguera de alta presión incluida es de 4 metros, lo que te obligará a mover el cuerpo de la máquina con frecuencia si estás lavando superficies grandes o un coche entero.

La manguera de alta presión incluida es de 4 metros, lo que te obligará a mover el cuerpo de la máquina con frecuencia si estás lavando superficies grandes o un coche entero. Sin enrollador de manguera integrado... Al carecer de un tambor o enrollador mecánico, recoger la manguera y el cable de corriente tras su uso puede resultar algo más engorroso. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes terraza, patio o un porche mediano, es ideal para eliminar la suciedad acumulada en el suelo, barandillas o macetas de forma rápida y sin esfuerzo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu casa cuenta con un terreno inmenso, caminos de piedra muy largos o una fachada de varias plantas. En este caso, necesitarás un modelo superior con mayor potencia y una manguera más larga.

También pueden interesarte

Amazon Basics Lavadoras a presión con Cable, 2200 W, máximo 145 Bar, máximo tasa de Flujo: 500 l/h, Verde Hoy en Amazon — 159,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia y Kärcher

En Xataka | Gadgets y accesorios de seguridad, organización y entretenimiento para coches en viajes largos

En Xataka | Los mejores móviles, los hemos probado y aquí están sus análisis