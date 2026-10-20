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Lidl lanzará este viernes el limpiador Silvercrest para alfombras y tapicerías que funciona en seco y húmedo

Un dispositivo muy práctico para limpiar las alfombras y tapicerías

Lidl Y Silvercrest
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Alberto García

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Las manchas en textiles cuesta quitarlas, pero afortunadamente hay dispositivos que ofrecen resultados muy buenos incluso en manchas persistentes. Este mismo viernes 23 de octubre, Lidl traerá a sus establecimientos físicos (ya está disponible en la tienda online) el limpiador de tapicerías y alfombras Silvercrest, y lo bueno es que lo traerá de oferta por un precio de 69,99 euros.

Como alternativa, si se acaba agotando en Lidl o si simplemente buscas otra opción, Amazon tiene el limpiador de alfombras y tapicerías Rivenara por 69,99 euros. Es el más vendido en la tienda, cuenta con casi 4.000 valoraciones y también es bastante compacto.

Limpiador de tapicerías y alfombras Rivenara

Limpiador de tapicerías y alfombras Rivenara

Hoy en Amazon — 69,99
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Un dispositivo perfecto para las manchas en alfombras y tapicerías

Limpiador De Alfombras Y Tapicerias Silvercrest

El limpiador de tapicerías y alfombras Silvercrest se puede utilizar tanto en húmedo como en seco y sirve para textiles y muebles. Lo bueno es que tiene un diseño bastante compacto, lo que facilita el poder guardarlo en casa sin que ocupe demasiado espacio.

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Incluye depósitos de agua limpia y de agua sucia que se pueden extraer, facilitando así el llenado y vaciado. También viene con varios cepillos para distintas superficies e incluye un limpiador de 100 ml para utilizarse en alfombras y tapicerías.

⚡ EN RESUMEN: oferta del limpiador de tapicerías y alfombras Silvercrest hoy

 LO MEJOR

  • Incluye limpiador de 100 ml.
  • Es compacto.
  • También está disponible en la tienda online.

❌ LO PEOR

  • En la tienda online solo está disponible en color blanco.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un dispositivo que te permita limpiar cómodamente textiles.

⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente buscas limpiar otras superficies como la de los muebles.

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