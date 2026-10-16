Leroy Merlin ha rebajado esta estufa de pellets perfecta para equipar tu hogar de cara al invierno

Se acerca una bajada progresiva de las temperaturas, así que adelantarse a las próximas olas de frío es una buena estrategia para no acabar pagando más en la factura energética. Dentro de los sistemas de calefacción para el hogar, los pellets destacan por su alto poder calorífico, eficiencia y menor impacto medioambiental.
Si estás buscando calentar estancias medianas o grandes de forma automática y económica, Leroy Merlin ha rebajado ahora la estufa de pellets WATT de 9 kW a 599 euros (frente a su precio habitual de 819 euros).
Estufa de pellet WATT 9 9 kW blanco
Una estufa de pellets perfecta para no pasar frío en casa este invierno
Esta estufa de pellets en acabado blanco combina un diseño compacto con un rendimiento elevado, convirtiéndose así en una alternativa muy sólida frente a los radiadores eléctricos o los sistemas de gas tradicionales.
Su potencia térmica de 9 kW es capaz de calentar de forma eficiente estancias diáfanas de entre 60 y 80 metros cuadrados. Además, presenta un alto rendimiento del 90% y clasificación energética A+, lo que maximiza el aprovechamiento ddel combustible.
La tolva tiene una capacidad de 15 kg, lo que le otorga una gran autonomía para mantener la estufa encendida durante horas sin necesidad de recargar pellets de forma constante. Por último, se puede destacar que está fabricada en acero con brasero de hierro fundido, que son materiales de alta resistencia que soportan temperaturas elevadas y garantizan una larga durabilidad.
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⚡ EN RESUMEN: estufa de pellets WATT 9 9 kW blanco
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un sistema de calefacción principal o de alto rendimiento para salones amplios, comedores o viviendas con plantas diáfanas.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Vives en un piso de alquiler donde no está permitida la instalación de conductos de evacuación de humos hacia la fachada o cubierta.
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Imágenes | Webedia y Purline
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