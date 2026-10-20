El Kindle para leer cómics vuelve de oferta: un lector de libros electrónicos con pantalla a color y sin reflejos

Pese a que la Fiesta de Ofertas Prime ha finalizado y aún quedan unas semanas para que se celebre el Black Friday, seguimos encontrando ofertas en determinados dispositivos de Amazon, aunque no en esta tienda precisamente. Ahora mismo Powerplanet tiene rebajado el Kindle Colorsoft, un eReader muy particular que se puede comprar por 219 euros.

Un eReader para leer cómics y revistas

El Kindle Colorsoft es un eReader que destaca principalmente porque incorpora una pantalla a color y sin reflejos, lo que permite leer cómics. No obstante, su pantalla es de siete pulgadas, por lo que en determinados formatos, sobre todo con cómics occidentales, hay que ampliar las imágenes para leer bien los diálogos.

En cualquier caso, no es su única utilidad, ya que este eReader también ofrece una mejor experiencia a la hora de ver las ilustraciones y portadas de las novelas, e incluso se puede subrayar texto con diferentes colores para tomar notas o diferenciar los diálogos de los distintos personajes.

También viene con 16 GB de almacenamiento interno, lo que permite guardar muchísimos libros o cómics sin necesidad de tener que estar eliminándolos constantemente. Además, su batería ofrece una autonomía de hasta ocho semanas de uso.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Kindle Colorsoft hoy ✅ LO MEJOR Tiene un buen tamaño para leer en casa o fuera de ella.

para leer en casa o fuera de ella. Incorpora una pantalla a color .

. Tiene buena autonomía. ❌ LO PEOR No es el mejor precio que hemos visto hasta la fecha.

Los colores se ven muy suavizados. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres comprar ahora mismo un eReader, sobre todo un modelo que tenga pantalla a color, y no quieres esperar para ver si en el Black Friday bajará este, u otros modelos, de precio. ⛔ NO LO COMPRES SI... No lo necesitas ahora o si simplemente vas a consumir libros y novelas, ya que la gracia de este modelo es su pantalla a color.

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Imágenes | Javier Pastor, Amazon

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