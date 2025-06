El Huawei Watch GT 5 me parece un smartwatch precioso para ser deportivo. Ahora ha bajado de precio e incluye una correa gratis

Huawei tiene un buen catálogo de wearables, y muchos de los deportivos tienen un diseño tan elegante que incluso se pueden utilizar en el día a día. Yo personalmente tengo el Huawei Watch Fit 3, pero de no haberlo comprado ahora mismo tendría en mente el Huawei Watch GT 5. Y no sólo porque me parezca precioso, que también, sino porque está de oferta en Amazon por 199 euros. Además, incluye una correa gratis.

Un wearable bastante completo que incluye una correa gratis

El Huawei Watch GT 5 que podemos encontrar de oferta en Amazon es el modelo de 41 mm. Destaca principalmente porque tiene un diseño muy elegante para tratarse de un reloj deportivo: en este caso su pantalla es esférica y está fabricado en acero inoxidable. Cuentan, además, con un par de botones laterales: uno en su corona giratoria que actúa como botón de inicio y otro configurable.

Entre sus especificaciones, tenemos una pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas, viene con conectividad GPS —muy útil para hacer deporte—, NFC, Bluetooth 5.2 y WiFi. Aunque su sistema operativo, al igual que otros tantos wearables de Huawei, es HarmonyOS, es totalmente compatible con Android y con iOS.

Por otro lado, no pueden faltar los diferentes sensores que estamos habituados a ver en este tipo de relojes inteligentes. En este caso nos encontramos con sensor óptico de frecuencia cardíaca, sensor de temperatura, de luz ambiental, acelerómetro, giroscopio y magnetómetro, entre otros.

