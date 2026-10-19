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HOY SE HABLA DE

Hoy en el outlet de MediaMarkt (nuevo y rebajado), este palomitero con cuatro recipientes individuales extraíbles ideal para familias

Con envío rápido a casa para esta misma semana

Oferta Palomitas Mediamarkt
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Carlos Castillo

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Se acerca el frío y, con él, planes como pasar una tarde de domingo en casa frente al televisor entre sofás, pelis y mantitas. Un clásico que no pasa de moda otoño tras otoño, invierno tras invierno, y que se eleva a un nuevo nivel si a la ecuación añadimos un bol de palomitas recién hechas.

En este sentido, los palomiteros son excelentes alternativas a hacer las palomitas de sobre en el microondas. Permitiendo, además, personalizar el sabor (dulce o salado) con diferentes toppings. Y si andamos tras la pista de una buena opción de compra en oferta, este de Cecotec está rebajado en el outlet de MediaMarkt a 27,96 euros.

Cecotec Fun&Taste P'Corn Lotus

Cecotec Fun&Taste P'Corn Lotus

PVP en Outlet de MediaMarkt — 27,96 Amazon — 32,90 Cecotec — 32,90 MediaMarkt — 32,90
Reacondicionados
MediaMarkt — 22,38
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Fácil de usar y de limpiar

Oferta Palomitas

Aunque en este outlet solemos encontrar, sobre todo, productos provenientes de exposición o devoluciones, también se dejan ver algunos chollos en dispositivos nuevos. Este palomitero pertenece a estos últimos y, además, cuenta con un envío rápido para esta misma semana. Todo ello, claro, con garantía y 30 días para posibles devoluciones.

En el mercado existe bastante variedad de palomiteros, pero este destaca por un aspecto clave (más allá de su buen precio) que hace que merezca la pena si somos una familia de entre tres y cinco miembros: viene con cuatro recipientes individuales que se extraen del aparato una vez están listas las palomitas, para llevárnoslos al sofá sin tener que ensuciar más platos o boles.

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En Xataka
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Un detalle que facilita aún más su uso, ya que basta con añadir el maíz más los toppings (por ejemplo, mantequilla) en el hueco dedicado para ello, esperar a que vayan cayendo las palomitas en cada recipiente y retirarlos una vez finalice el cocinado. Siendo, además, mucho más fáciles de limpiar ya que podemos meterlos bajo el grifo independientemente y lavarlos sin poner en riesgo los componentes eléctricos del palomitero.

⚡ EN RESUMEN: Cecotec Fun&Taste P'Corn Lotus

 LO MEJOR

  • Rebajado respecto a su PVP y nuevo a estrenar
  • Con cuatro recipientes individuales

❌ LO PEOR

  • Con 1,99 euros de gastos de envío

💡 CÓMPRALO SI... sois cuatro en casa y queréis tener cada uno vuestro recipiente de palomitas recién hechas

⛔ NO LO COMPRES SI... haces palomitas de Pascuas a Ramos. En ese caso, las bolsas listas para microondas son más rápidas

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