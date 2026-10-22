Hoy en Lidl, la solución al problema de los malos olores en casa con su nuevo difusor ultrasónico, ya disponible en dos formatos

La sección Bazar de Lidl está plagada de dispositivos para el hogar. Semanalmente se van renovando en los establecimientos físicos, por lo que solemos encontrar una gran variedad. Y el difusor de aromas ultrasónico de Livarno está disponible en la tienda online por un precio de 11,99 euros, pero si queremos comprarlo en alguno de los establecimientos físicos tendremos que esperar hasta el 26 de octubre (lunes).

Como alternativa, si se acaba agotando en Lidl o si buscas un difusor de aromas con otra forma, Amazon tiene el modelo Cecotec Pure Aroma 300 Yin por 26,90 euros. También tiene temporizador y está disponible en cinco colores diferentes.

Incluye aroma de hierba de limón

El difusor de aromas ultrasónico de Livarno estará disponible con dos formatos que varían de forma con diseños de Ola o Florecer. Únicamente es una diferencia visual, por lo que ofrecen la misma experiencia. En ambos casos nos encontramos con dispositivos que vienen con su propio aroma de hierba de limón.

Lidl asegura que es un difusor de aromas muy silencioso, también incluye función de temporizador a elegir entre una, tres y seis horas y cuenta con dos modos de funcionamiento para utilizarlo durante el día o por la noche. Estos modos consiguen autonomías de hasta 20 horas para el primero y de hasta 27 horas para el segundo.

También incluye un depósito de agua antibacteriano con 300 ml de capacidad y un vaso medido de 150 ml. Además, incluye luz que permite cambiar el color e intensidad y cuenta con un sistema de seguridad que desconecta el difusor de aromas cuando el depósito de agua se vacía por completo.

⚡ EN RESUMEN: difusor de aromas ultrasónico de Livarno ✅ LO MEJOR Es ideal para acabar con los malos olores en casa .

. Incluye aroma de hierba de limón .

. Está disponible en dos formatos. ❌ LO PEOR Lidl no menciona si se puede apagar o no la luz LED. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un dispositivo que te permita eliminar malos olores en casa y que además sea barato. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres otras alternativas de las que no tengas que estar tan pendiente para rellenar el dispositivo de aroma.

También te puede interesar

Tapo P100 - Enchufe Inteligente WiFi, Programa Horarios, Control App/Voz | Programa Horarios y Temporizadores. Modo Ausente. Control App Tapo. Control Voz Alexa/Google. Fácil Configuración. Hoy en Amazon — 8,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Anker Altavoz Bluetooth Potente SoundCore 2, batería de 24 Horas, protección contra el Agua IPX7, Graves enormes con Dos Controladores de Graves Hoy en Amazon — 31,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Livarno

En Xataka | Gadgets y accesorios de seguridad, organización y entretenimiento para coches en viajes largos

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados