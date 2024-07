Hoy en el Big Save Day de AliExpress, descuentazos irresistibles en aspiradoras, freidoras de aire y más

Como sucede cada cierto tiempo, AliExpress celebra hoy un nuevo Big Save Day: una jornada repleta de descuentos con los que ahorrarnos un buen pellizco. En esta ocasión, con rebajas que nos vienen de maravilla ahora que acabamos de entrar de lleno en el verano. Y a continuación recopilamos una selección con algunas de las mejores ofertas, disponibles por tiempo limitado.

Aspiradora inalámbrica

Estrenar una aspiradora inalámbrica con la que tener siempre a punto nuestro hogar es, en ocasiones, realmente caro. Sin embargo, con opciones como esta Laresar rebajada a sólo 77,10 euros sale mucho más barato. Tiene una potencia de 500 W, una autonomía de 60 minutos en modo Eco (o 15 minutos en modo Boost) y se carga completamente en 4 horas. Todo ello, con pantalla táctil. Y envío gratuito en pocos días.

Aspiradora inalámbrica V7 de 500W PVP en AliExpress — 77,10 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Aspiradora robot para piscinas

Ahora que estamos en pleno verano ha dado pistoletazo de salida la época de piscinas, si queremos tener la nuestra siempre a punto y limpia, nada como un robot aspirador automático. Este de Redkey, el S100, baja hasta los 108,10 euros. Un modelo con motores de 28W con una potente fuerza de succión y una autonomía de hasta 120 minutos. Muy fácil de usar y perfecto para mantener el fondo de nuestra piscina libre de suciedad.

Aspiradora robótica inalámbrica S100 para piscina PVP en AliExpress — 108,10 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Mini nevera portátil

Continuamos con un imprescindible para el verano, sobre todo si vamos a pasar mucho tiempo de viaje: esta mini nevera portátil de la marca VEVOR, ahora a un precio de 182,32 euros. Es ideal para llevar en el coche, para ir de camping, para autocaravanas y más. Y gracias a su capacidad de 30 litros, permite mantener refrigeradas varias botellas, latas de refrescos y hasta comida.

Mini nevera portátil para coche PVP en AliExpress — 182,32 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Aire acondicionado portátil

Otro must have veraniego son los aires acondicionados portátiles, de esos que no precisan obra y se instalan fácilmente en cualquier habitación de nuestro hogar. Entre los que se encuentra este Acekool rebajado a 183,87 euros (frente a sus casi 700 euros originales, que se traduce en un ahorro del 73%). Un dispositivo de 9.000 BTU, que equivale a algo más de 2.000 frigorías, con el que enfriar habitaciones de hasta 25 metros cuadrados. Con función de refrigeración, ventilación y deshumidificación.

Aire acondicionado móvil PVP en AliExpress — 183,87 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Freidora de aire

Finalmente, a precio de sólo 53,82 euros, esta freidora de aire Acekool se convierte en una alternativa barata a modelos más conocidos como Cosori. Con 1.800 W de potencia y una capacidad suficiente para cocinar para varias personas al mismo tiempo. Y aspectos tan interesantes como una ventana visible que permite ver su interior mientras cocinamos y una pantalla táctil que facilita enormemente su uso.

Freidora de aire 8QT PVP en AliExpress — 53,82 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | AliExpress

En Xataka | Mejores aspiradores verticales sin cables: cuál comprar y ocho aspiradores de escoba recomendados desde 138 euros

En Xataka | Me he comprado una freidora de aire y ya casi no uso el horno: estos son mis consejos y recomendaciones de compra