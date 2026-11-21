Llevo unos meses buscando un televisor para mi suegra, y tengo dos condiciones: que sea de 32 pulgadas y que cueste menos de 200 euros. Viendo el precio que tienen modelos con mayor diagonal pensaba que será algo relativamente fácil, pero para mi sorpresa las ofertas escasean y los precios están algo elevados. Incluso en los días previos al Black Friday.

Por este motivo, he reunido en este artículo los cinco mejores televisores que he encontrado por el momento.

Xiaomi F Pro por 129 euros, un televisor HD con Fire TV.

por 129 euros, un televisor HD con Fire TV. Philips PHS6050 por 189 euros, con resolución HD y altavoces Dolby Audio.

por 189 euros, con resolución HD y altavoces Dolby Audio. Hisense A4S por 169 euros, con un sistema de sonido Dolby Audio.

por 169 euros, con un sistema de sonido Dolby Audio. Panasonic S65C por 199 euros, una tele QLED con resolución Full HD.

por 199 euros, una tele QLED con resolución Full HD. TCL S5KX1 por 179 euros, un televisor con Android TV y Dolby Audio.

Xiaomi F Pro

Una de las propuestas más económicas es la del Xiaomi F Pro (2026), un televisor que, por 129 euros en MediaMart, destaca principalmente por traer el sistema operativo Fire TV de Amazon. Su resolución se queda en HD y viene con un sistema de sonido compatible con Dolby Audio. Su panel es QLED y cuenta con tecnología para reducir la luz azul.

Philips PHS6050

En PcComponentes tenemos el modelo Philips PHS6050 por un precio de 189 euros. Su sistema operativo es TitanOS y funciona tanto con el asistente de voz Alexa como con Google Assistant. La pantalla ofrece una resolución HD, los altavoces son compatibles con Dolby Audio y viene con varios modos de imagen.

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Hisense A4S

Por un precio similar tenemos el Hisense A4S, que se encuentra en Amazon por un precio de 169 euros. En este caso nos encontramos ante una pantalla que ofrece una resolución Full HD y ángulos de visión de 178º. El sistema de altavoces es compatible con Dolby MS12 y DTS X e incorpora cuatro puertos HDMI.

Panasonic S65C

También en Amazon tenemos la Panasonic S65C por un precio de 199 euros. Es la smart TV más cara de este listado, incorpora un panel QLED, es compatible con la tecnología MEMC para crear transiciones suaves entre fotogramas, su sistema de sonido es compatible con Dolby Audio y ofrece una resolución Full HD. También cabe señalar que su sistema operativo es Fire TV.

TCL S5KX1

Por último, la TCL S5KX1 ahora mismo se puede comprar en Carrefour por un precio de 179 euros. Se trata de una smart TV que incorpora una pantalla con tecnología QLED y una resolución Full HD. Sus altavoces son compatibles con Dolby Audio y su sistema operativo es Android TV.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi, Philips, Hisense, Panasonic, TCL

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