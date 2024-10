Hace tres años me compré un ordenador gaming para trabajar. Este es mucho mejor y cuesta casi lo mismo

Cuando empecé a trabajar en Webedia aproveché para comprar un buen ordenador que ofreciese, entre otras cosas, un buen rendimiento en cualquier época del año —mi viejo portátil no logró superar el verano—. Para ello compré el ya descatalogado PcCom Gold Élite de PcComponentes, y lo cierto es que a día de hoy estoy muy contento con él.

Pero la tecnología evoluciona y los precios de determinados componentes van bajando con la llegada de las nuevas generaciones en hardware. Y el PcCom Ready (1.199 euros) cuesta prácticamente lo mismo que lo que me costó mi ordenador —por una diferencia de 100 euros—, y es bastante mejor.

Un ordenador premontado muy completo

El PcCom Ready es un ordenador gaming que parte de un precio recomendado de 1.411,59 euros, pero actualmente se encuentra de oferta en PcComponentes con un buen descuento que lo deja por 1.199 euros; un precio bastante interesante para todo lo que ofrece.

Antes de entrar en detalles, ¿qué es PcCom? PcCom es la "marca" que da PcComponentes a sus ordenadores premontados, y muchas veces salen incluso más baratos que si se compra por piezas —de hecho, esa fue la razón por la que compré el mío—. Hay muchos modelos, por lo que hay una gran libertad a la hora de elegir el que más se ajuste a cada persona.

Ahora bien, el PcCom Ready es bastante completo para el precio que tiene. En primer lugar, la torre es una Nfortec Krater X, que viene con un cristal templado que se puede abrir desde un lateral, quedándose fijado para evitar que pueda caerse —un aspecto muy útil para cuando haya que limpiar el ordenador—.

Por otro lado, la placa base ASUS Prime B550M-A/CSM viene acompañada de un sistema de refrigeración líquida Cooler Master MasterLiquid ML240L V2, de un procesador AMD Ryzen 7 5800X (3.8 GHz) y de una tarjeta gráfica ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti (8GB GDDR6).

En cuanto a RAM y almacenamiento no se queda corto, porque el ordenador dispone de 32 GB de RAM Kingston FURY Beast DDR4 y una unidad WD Blue SN5070 de 1 TB (M.2 NVMe). Eso sí, en este caso, este modelo en concreto no dispone de sistema operativo —o, mejor dicho, no viene con Windows—, aunque la tienda ofrece la posibilidad de incluir Windows 11 Home por un precio algo más elevado.

A modo de resumen, este ordenador está orientado al gaming, pero también se puede utilizar para la mayor parte de trabajos. Personalmente no tengo que renovar el ordenador, pero si tuviese que hacerlo este sin duda sería una de las opciones que barajaría.

