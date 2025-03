Hace cinco años compré un smartwatch de Samsung y sigue funcionando. Quiero cambiar de generación, y lo haré con este modelo

A lo largo de estos cinco últimos años he pasado por diferentes relojes inteligentes y pulseras de actividad, pero sólo hay uno que me ha aguantado hasta este mismo día, funcionando como el primer día y con las correas intactas: el Samsung Gear Sport.

Ahora que he vuelto a él —los otros han terminado con las correas rotas—, he estado barajando otras opciones de compra, y el que más me atrae ahora mismo es el Samsung Galaxy Watch Ultra. Eso sí, sólo porque ha bajado de precio en MediaMarkt hasta los 474 euros, el precio mínimo histórico de la tienda.

Un smartwatch todoterreno

El Samsung Galaxy Watch Ultra es un smartwatch todoterreno que se acerca, en cierto modo, al Apple Watch Ultra. A nivel de pantalla nos encontramos con un buenísimo panel AMOLED de 1,5 pulgadas que ofrece un brillo máximo de 3.000 nits. Su construcción es robusta (47,4 x 47,4 x 12,1 mm) y su diseño es bastante llamativo.

A nivel interno tenemos el procesador Exynos W1000 junto con 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno, pero lo más interesante es que viene con el sistema operativo WearOS. Además, no podemos olvidarnos de su batería, ya que ofrece una buena autonomía y soporta carga rápida.

El reloj de Samsung también cuenta con análisis del sueño, medición de SpO2, apnea del sueño y un buen surtido de sensores para monitorizar la actividad física. También viene con conectividad NFC, LTE y Bluetooth y WiFi. En definitiva, es un reloj muy completo que, por este precio, al menos conviene tenerlo en cuenta.

