Hace casi tres años que empecé a teletrabajar, y este HP tiene casi todo lo que priorizo en un monitor

Desde que empecé a teletrabajar, me he comprado dos monitores orientados al gaming y es ahora cuando me he dado cuenta que no necesito gastar tanto dinero para trabajar de forma cómoda. No es necesario recurrir a lo mejor del mercado, o a pagar un extra en especificaciones que realmente no voy a utilizar. A día de hoy, uno de los monitores que más me interesan para trabajar es el HP 527sh (139 euros), y os explico los motivos.

Un monitor orientado a trabajar y no al gaming

El HP 527sh es un monitor que está orientado para trabajar, por lo que podemos olvidarnos de tener la mejor experiencia en videojuegos (ojo, esto no significa que sea mala). Monta una pantalla IPS de 27 pulgadas, un tamaño perfecto para poder visualizar bien el contenido (incluso varias ventanas), por lo que es ideal tanto como monitor principal o como, si queremos, como monitor secundario. Además, ofrece una resolución Full HD y una tasa de refresco de 100 Hz.

Dicha pantalla es antirreflectante, algo interesante si tenemos demasiada iluminación en el despacho o en la habitación en la que trabajemos. Por supuesto, también cuenta con HP Eye Ease, una tecnología que filtra el color azul de la pantalla, un aspecto fundamental si vamos a pasar mucho tiempo delante del monitor, sobre todo por la noche.

Por otro lado, el aspecto más importante que suelo tener en cuenta a la hora de elegir un monitor es que tenga una peana que se pueda regular en inclinación y en altura. Si vamos a trabajar durante muchas horas, qué menos que sentirnos cómodos en todo momento. El monitor de HP permite personalizar ambas cosas con una inclinación hacia delante de 5º y hacia atrás de 25º, además de la altura de 100 mm.

Y... ¿qué echo en falta en este monitor? Pues, a decir verdad, pocas cosas. Personalmente, no necesito tener el monitor más completo del mercado. Quizás, por haberme acostumbrado, me gustaría que tuviese una resolución 4K, pero no es algo que sea imprescindible, salvo que la naturaleza del trabajo lo requiriese.

