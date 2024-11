Gracias Rowenta: ahora puedo acabar con el pelo de mi mascota en casa sin tener que gastar una fortuna

Llevo tiempo queriendo una aspiradora Dyson para poder acabar con el pelo de mi mascota en casa pero no quiero gastarme el dineral que valen. Es por eso por lo que buscando alternativas más baratas, me he encontrado con esta Rowenta X-Pert 7.6 que tiene muy buenas prestaciones y está en oferta en El Corte Inglés por 139 euros.

Una aspiradora sin cables multifunción y ultra ligera

De forma habitual, este aspiradora sin cables de la firma Rowenta cuesta 199 euros pero, en estos momentos, en el Black Friday anticipado de El Corte Inglés, se puede comprar muy rebajada. Ahora, tiene un descuento de 60 euros y te la puedes llevar por 139 euros.

Esta aspiradora escoba de Rowenta ofrece el equilibrio perfecto entre comodidad y limpieza. Tan solo pesa 1,2 kg en modo aspiradora de mano y cuenta con un motor de 140 W, que permite mantener la casa impecable con una sola pasada y en todo tipo de superficies.

Presenta también un diseño ergonómico y ligero, ya que solo llega a pesar 2 kg en modo aspiradora escoba. Su batería ofrece una autonomía de hasta 45 minutos y su cabeza de alto rendimiento, con un cepillo de nylon es muy eficaz en todo tipo de suelos.

También viene con un cepillo para sofás y para cualquier textil de tu hogar. Además es ofrece una limpieza versátil en profundidad en cada rincón y hueco, gracias a su accesorio para ranuras.

También te puede interesar

Yuhtech Universal Soporte para aspiradora Hoy en Amazon — 18,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Rowenta

En Xataka | Cinco freidoras de aire de tamaño familiar para comer de forma más saludable

En Xataka | Los mejores robots limpiacristales para tener las ventanas siempre relucientes