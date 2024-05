La freidora de aire más ambiciosa de Xiaomi es perfecta para familias numerosas y empezar a comer más sano

El verano se aproxima y, si estás pensando en mejorar tu dieta, una freidora de aire te ayudará a comer algo más sano sin necesidad de privarte de tus comidas favoritas. Por ello, la Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L se presenta como una gran elección para familias por unos 94,99 euros al aplicar cupón en la tienda oficial de la marca.

Comprar Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L al mejor precio

Este electrodoméstico de Xiaomi tiene un precio recomendado de 129,99 euros, pero ahora lo puedes encontrar rebajado en la tienda oficial por unos 99,99 euros. Pero eso no es todo, ya que, si es la primera vez que realizas una compra, podrás canjear un cupón de 5 euros para llevártela por un precio final de 94,99 euros. Su envío es completamente gratuito.

La Xiaomi Smart Air Fryer 6,5L es una freidora de aire ideal para familias, pues se acompaña de una cesta con 6,5 litros de capacidad para preparar una gran cantidad de raciones en una sola tanda. Asimismo, alcanza una potencia máxima de 1.800 W y utiliza una tecnología de calentamiento uniforme de 360º para obtener unos resultados sabrosos sin tener que dar la vuelta a los alimentos.

Pasando a hablar sobre su control, trae incorporada una pantalla LCD inteligente que nos permite seleccionar entre 12 modos de cocción preestablecidos o realizar un ajuste manual. También dispone de una función de desengrase para eliminar el exceso de grasa y aceite.

Por otro lado, incluye una parrilla para distribuir mejor los alimentos y la cesta tiene un revestimiento antiadherente PTFE de doble capa que facilita su limpieza. Sin olvidarnos de que se puede controlar de manera remota desde nuestro teléfono a través de la app Mi Home.

También te puede interesar

120 Piezas Papel Cuadrado Para Freidora de Aire 5-7L, 20-24CM, Papel Desechable Antiadherente para Horno Microondas, Perfecto para COSORI Cecotec 5,5 6L Hoy en Amazon — 9,96 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi

En Xataka | Me he comprado una freidora de aire y ya casi no uso el horno: estos son mis consejos y recomendaciones de compra

En Xataka | Mejores robots de cocina (2024): cuál comprar y 10 modelos recomendados desde 250 a 1.499 euros