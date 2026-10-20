El Fire TV se vuelve mucho más útil en España: ahora también permite jugar a Amazon Luna a través de Prime Video

Poco a poco, Amazon va integrando más funciones útiles a sus dispositivos Fire TV Stick, sobre todo a los de las generaciones más actuales. Más allá de ser un reproductor de contenido de cine y series, ahora también lo es para gaming gracias al paso que ha dado: integrar Amazon Luna en sus Fire TV Stick a través de Prime Video.

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Todo desde una sola app

Amazon Luna es el servicio de videojuegos de Amazon, similar a Game Pass, aunque salvando las grandes distancias. Lo que ofrece Amazon es un catálogo de títulos en la nube a los que ahora podemos acceder a través de la plataforma Prime Video, uniendo así este catálogo al de películas, series y documentales a través de su correspondiente sección de "juegos".

Esto ofrece una utilidad mucho más grande a estos pequeños dispositivos, permitiendo que podamos acceder a ellos a través de Internet, sin necesidad de tener a mano una consola o un PC gaming. Y lo bueno es que Amazon suele renovar los títulos con frecuencia.

Ahora mismo, por ejemplo, hay bastantes títulos como 'Star Wars Outlaws', el videojuego de la saga desarrollado por Ubisoft. También podemos encontrar 'Hogwarts Legacy', 'Marvel's Guardianes de la Galaxia', 'Indiana Jones y el Gran Círculo', 'Death Stranding Director's Cut' o 'Alan Wake II' y 'Assassin's Creed Valhalla'. También hay títulos para los más peques como 'Bluey'.

La diferencia con lo que teníamos antes es que, hasta ahora, teníamos que abrir la app de Luna para poder acceder al catálogo de videojuegos. Ahora lo tenemos todo mucho más unificado a través de Prime Video.

Amazon Luna ya está disponible a través de Prime Video. Para poder acceder a los videojuegos, hay que utilizar un smartphone o directamente un mando compatible, no necesariamente el de Luna (yo utilizo el 8Bitdo Pro 3). Además, es necesario tener una suscripción activa a Amazon Prime, que actualmente tiene un precio de 4,99 euros al mes o 49,90 euros al año.

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Imágenes | Enrique Pérez, Amazon

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