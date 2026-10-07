Fichamos hoy en Amazon todos estos monitores por menos de 100 euros: hay de 27 pulgadas, curvos y hasta con 180 Hz

No importa si necesitas un monitor para trabajar o para jugar: hay opciones que puedes comprar sin gastar demasiado. Aprovechando que estamos casi al final ya de la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon, hemos hecho una selección de cinco monitores muy variados que tienen una cosa en común, puesto que ninguno de ellos supera los 100 euros (de hecho, varios de ellos no llegan ni a 80 euros).

MSI G255F por 74 euros, una opción gaming con 180 Hz.

por 74 euros, una opción gaming con 180 Hz. Odyssey G3 por 73 euros, de 24 pulgadas y compatible con FreeSync de AMD.

por 73 euros, de 24 pulgadas y compatible con FreeSync de AMD. Samsung Essential S3 por 59 euros, el más económico de la lista e ideal para trabajar.

por 59 euros, el más económico de la lista e ideal para trabajar. LG 25MS500-B por 75 euros, de 25 pulgadas y con un diseño muy minimalista.

por 75 euros, de 25 pulgadas y con un diseño muy minimalista. Lenovo Legion R27s por 94,99 euros, con 27 pulgadas y una tasa de respuesta de 144 Hz.

MSI G255F

El primero de estos monitores es el MSI G255F, una opción gaming muy interesante si buscas que tu nuevo monitor tenga 25 pulgadas. Utiliza panel Rapid IPS, tiene una tasa de refresco de 180 Hz y su tiempo de respuesta es de solo 1 ms. Su pie es bastante sencillo y sus marcos, minimalistas. Está rebajado hasta los 74 euros.

Odyssey G3

Un poco más barato tenemos este Odyssey G3 de Samsung. Es muy similar al anterior: tiene 24 pulgadas, resolución Full HD y una tasa de respuesta de 180 Hz con 1 ms de tiempo de respuesta. Es compatible con FreeSync de AMD (lo que reduce el conocido como tearing) y cuenta con un modo que reduce la cantidad de luz azul que emite el monitor para proteger tus ojos. Su precio es de 73 euros.

Samsung Essential S3

También de Samsung tenemos este Essential S3, aunque este está más pensado para trabajar o estudiar. Es una opción más sencilla que el anterior, algo que se puede ver a simple vista en su diseño más simple. A cambio, tendremos un monitor de 24 pulgadas con panel IPS, 100 Hz unos buenos ángulos de visión. Es muy económico: solo cuesta 59 euros.

LG 25MS500-B

Si prefieres un poco más de pantalla, tienes como alternativa este LG 25MS500-B. Tiene 25 pulgadas, pero sus prestaciones son bastante similares: 100 Hz de tasa de refresco y panel IPS, por lo que podemos esperar de él muy buenos ángulos de visión. Además, su pie nos permite rotar el monitor fácilmente en caso de que lo necesitemos. Cuesta 75 euros.

Lenovo Legion R27s

Y cerramos esta selección de monitores con este Legion R27s de Lenovo el más grande (y caro) de estos monitores: cuesta 94,99 euros. A cambio, tiene 27 pulgadas, resolución Full HD como el resto de los monitores que hemos seleccionado y una tasa de refresco que llega hasta los 144 Hz, por lo que nos puede venir genial si buscamos una experiencia más fluida.

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Imágenes | amjed omaf, MSI, Samsung, LG, Lenovo

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