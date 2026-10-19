Fichamos este portátil gaming Acer del outlet de MediaMarkt: tiene 1 TB de SSD, gráfica NVIDIA y precio de liquidación

La situación actual de la memoria RAM y otros componentes está disparando el precio de muchos dispositivos. La buena noticia es que siempre hay formas de ahorrar y en el outlet de MediaMarkt (al cual se accede a través de eBay) estamos encontrando todas las semanas precios muy interesantes. Hoy le toca el turno a este portátil Acer Nitro V ANV15-51, disponible por 719,40 euros.
Portátil gaming - Acer Nitro V 15 ANV15-51, 15.6" Full HD IPS, Intel® Core™
Un portátil gaming para presupuestos ajustados
El PVP de este equipo gaming es de 1.049 euros, por lo que tiene ahora mismo emparejado un buen descuento. Se trata de un artículo que ha estado expuesto en una de las tiendas de MediaMarkt, pero aun así cuenta con su correspondiente garantía legal y, además, envío gratis con un período de 30 días de devolución.
¿Y qué ofrece este Acer Nitro? Es un equipo ideal para presupuestos ajustados. En su interior, lleva una RTX 4060. Esta gráfica de NVIDIA corresponde a la generación anterior, por lo que podremos utilizar hasta el DLSS 4.5 para aumentar el rendimiento de los juegos compatibles sin perder apenas calidad gráfica. Con ella, no tendremos problemas para jugar a cualquier juego a 1080p.
A esta GPU le acompaña un procesador Intel Core i5 de 13.ª generación, 16 GB de memoria RAM de tipo DDR5 y 1 TB de SSD, algo a tener en cuenta porque la mayoría de portátiles económicos se suelen quedar en 512 GB (lo que implica un espacio limitado para instalar juegos). Viene con Windows 11 instalado de serie y su pantalla, que es de 15,6 pulgadas, tiene 144 Hz.
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⚡ EN RESUMEN: acer nitro v del outlet de mediamarkt
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un portátil gaming y tu prioridad es gastar lo mínimo posible.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un equipo con una gráfica de la serie RTX 5000, quieres un modelo más potente o directamente no buscas un portátil de exposición (aunque sea más económico).
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Imágenes | Acer, MediaMarkt
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