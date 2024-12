Este es el juego de PS4 o PS5 que me encantaría que me regalaran por Navidad: la selección de los editores de Xataka

Aprovechando que estamos a las puertas de Noche Buena, he querido preguntar a mis compañeros, de editorial y e-commerce, de Xataka y Webedia en general cuáles son aquellos videojuegos para PlayStation 4 y PlayStation 5 que más desean recibir durante estas fiestas.

No esperaba encontrarme con tal variedad de títulos, algunos incluso muy rocambolescos como la propuesta de John Tones, que no es de PS5 pero me ha parecido lo suficientemente interesante como para incluirla. Por ello, si no sabes qué videojuego comprar o regalar en Navidad, esta lista puede ser un buen aliciente para aclarar las dudas.

"Descubrí que un partido universitario es más que deporte"

Javier Lacort lo tiene claro: tras su paso por Stanford se quedó prendado de un curioso título que, pese a no haber hecho demasiado ruido, cuenta con algunas particularidades interesantes.

Me enamoré del 'College Football 25' tras una visita a Stanford hace unos meses. Quiero este juego para recrear aquel entorno donde descubrí que un partido universitario es más que deporte: es identidad, comunidad y tradición.

El juego promete ser fiel a esa experiencia: 134 equipos universitarios, cada uno con su playbook único, y un sistema que refleja cómo novatos y veteranos responden diferente bajo presión. Además, por fin los jugadores reales estarán en el juego, tras años de batallas legales. Pintaza.

"Luchando por la causa de la DEMOCRACIA"

Alejandro Alcolea también lo tiene más que claro, pero en este caso ha querido incluso explorar otros títulos adicionales: si no cae el primero, tal vez lo haga el segundo:

Uno de los juegos más adictivos y divertidos de este año es 'Helldivers II'. Estos últimos años he dejado de lado los juegos online debido a que las comunidades me parecen extremadamente tóxicas, sobre todo si juegas con desconocidos. Sin embargo, con 'Helldivers II' me ha pasado algo curioso: con amigos me divierto tanto como con gente aleatoria que me encuentro en el online. Todos tienen claro que están ahí luchando por la causa de la DEMOCRACIA y el objetivo común nos une en un ambiente en el que la toxicidad no existe. Pegó un bajón hace unos meses, pero con la nueva actualización tengo claro que es el juego al que quiero viciar horas y horas en Navidad.

Otro título que deseo para estas fechas es 'Final Fantasy VII Rebirth'. Me jugué el Remake hace poco, también 'Crisis Core Reunion' y, aunque conozco de sobra la historia, los pequeños cambios que he visto en el Remake hacen que quiera sentarme durante 40 horas con el mando y no despegarme de la tele hasta haber completado la segunda parte de la trilogía del remake. Si cae por Navidad, Rebirth va a ser eso en lo que esté pensando mientras ceno con la familia y como turrón, deseando volver a casa para coger otra vez el mando.

"La buena pinta de la historia del Rey Mono"

En cambio, César Muela ha elegido un videojuego que se ha estrenado en formato físico hace bien poquito, y que ha dado mucho de lo que hablar tras su singular propuesta proveniente de China.

A Papá Noel le he pedido el 'Black Myth: Wukong' para PS5 aprovechando que ahora ha salido la edición física. El realismo de los gráficos, el folclore chino, la buena pinta de la historia del Rey Mono y que me encantan los RPG son las razones principales por las que quiero echarle el guante más pronto que tarde.

También me hace ojitos 'Astrobot', el flamante mejor juego del año en los Premios 3DJuegos 2024, pero ahora mismo me apetece más una buena historia que un plataformas con tan buena pinta como este.

"Me fascina la historia de Kratos"

Y si nos remitimos a videojuegos que se lanzaron hace más tiempo, José García está deseando catar algunos de los videojuegos más importantes que ha recibido PlayStation 5 desde su lanzamiento.

Tengo pendiente desde hace mucho tiempo 'God of War: Ragnarok'. A ver si los Reyes se portan y lo dejan en casa. Me fascina la historia de Kratos y el primero me encantó, así que espero el segundo con ganas. Lo mismo puedo decir de 'Marvel's Spider-Man 2', al que tampoco he tenido ocasión de echarle el guante todavía.

Ahora bien, si pensamos en un juego al que le vaya a echar más horas que un reloj, ese es 'Path of Exile II'. Saldrá el año que viene como free to play, pero si los Reyes consideran oportuno regalarme el acceso anticipado para empezar a viciar ya, no me voy a quejar.

"Me encantaría sentirme mago durante mis partidas"

Cuando le pedí a mis compañeros que me escribiesen sus propuestas, sabía que Fran León se decantaría por una de sus sagas favoritas; tanto de videojuegos como de otros medios.

Como buen fan de Harry Potter, sin duda alguna, el juego que me gustaría recibir en Navidad sería el 'Hogwarts Legacy'. Llevo tiempo queriéndolo, pero por trabajo, gimnasio y otros quehaceres, no juego tanto como antes, así que he ido postergando su compra. Es por eso por lo que creo que es un regalo perfecto para mí.

Me encantaría sentirme mago durante mis partidas y disfrutar de los mundos en los que Harry Potter vivía en sus libros y películas, pese a que el juego no está ambientado en el famoso mago ni sus amigos, sino en la escuela de magia en una etapa previa a que entrara Harry Potter.

"Una propuesta que me resulta especialmente atractiva"

Aunque no haya conseguido el GOTY de 2024, la propuesta de Francisco San Nicolás ha gustado tanto que le ha servido para ganar diversos premios en los The Game Awards. A esto sólo puedo decir: Fran, juégalo, te lo recomiendo a ti y a todos los que nos estáis leyendo.

El final de 2024 ha estado cargado de grandes juegos que me encantaría tener en mi colección. Pero si tuviera que escoger solamente uno para que me regalasen esta Navidad, no tengo ninguna duda de que se trataría de 'Metaphor: ReFantazio'. El juego de Atlus no solo ha sido candidato a GOTY, sino que además ofrece una propuesta que me resulta especialmente atractiva gracias a su planteamiento (tomando la base de la saga Persona y mejorándola).

Además, después de haber terminado 'Persona 3 Reload' este año, estoy seguro de que encontraré una historia que logre engancharme durante las cerca de 100 horas que dura el juego. Y por si todo esto fuera poco, me fascina que el estudio haya tenido en mente las pinturas de "El Bosco" para crear algunos de sus jefes finales. Tengo muy claro que si no llega en forma de regalo, entrará en casa más pronto que tarde.

"Sabes cuando empiezas a jugar, pero no cuando terminas de hacerlo"

Los compañeros de Webedia también sienten una especial predilección por los títulos indies, y si no que se lo digan a Juan Lorente que ha catado uno de los grandes videojuegos de este mismo año; incluso ha estado nominado al GOTY de 2024.

Soy de comprar todos los juegos que me interesan, de lanzamiento y en formato físico, lo que hace que sea muy difícil regalarme un juego. Ahora, tengo claro que si tengo que pedir uno esta Navidad, va a ser esta edición física de 'Balatro'.

Ya lo tengo en Steam, pero ha sido tal la sorpresa (y el vicio) que tengo con 'Balatro' que no quiero perder la oportunidad de tenerlo en formato físico. Es el juego indie del año y uno en el que sabes cuando empiezas a jugar, pero no cuando terminas de hacerlo. Incluso si no te gusta jugar a las cartas.

"Lo que más me llama la atención son sus gráficos tan gore"

También he hablado con algunos compañeros de gaming, y en este caso Sergio Ruíz de Gopegui me ha dejado claro que, pese a no tener una PlayStation 5, está deseando probar un interesante videojuego de zombis.

Yo no tengo PS5, pero sí un amigo mío al que hace poco le regalamos el 'Dead Island 2' (a finales de verano) y aunque no se pueda jugar de manera cooperativa local, nos vamos cambiando el mando para jugar por turnos. Si en algún momento me hiciese con la consola de Sony (estoy esperando a que salga el 'GTA VI' para ello), sería uno de los videojuegos que más ilusión me haría recibir, además de que cuenta con un precio asequible y en ocasiones como en los Día sin IVA de MediaMarkt incluso se queda a 20 euros.

Si bien la historia de este juego es entretenida, lo que más me llama la atención son sus gráficos tan gore, los escenarios abiertos y la libertad que te da al poder enfrentarte a hordas de zombis con todo tipo de armas y objetos que te puedas ir encontrando por el camino. Puedes colarte en mansiones de Beverly Hills o pasearte por el barrio de Bel-Air, que además están cargados de secretos de todo tipo. Me parece un juegazo en mundo abierto, que si además eres fan de los zombies te encantará, y que personalmente me encantaría recibir si tuviera PS5 o incluso PS4.

"Un estupendo shooter con un diseño de niveles asombrosamente eficaz"

Y llegamos ante la curiosísima propuesta de John Tones, un videojuego que de momento se puede encontrar en Steam y que si hay algo característico en él es su peculiar nombre.

420BlazeIt 2: Desde el anuncio de este juego (cuyo título completo es '420BLAZEIT 2: GAME OF THE YEAR -=Dank Dreams and Goated Memes=- [#wow/11 Like and Subscribe] Poggerz Edition') me ha picado la curiosidad: un shooter ambientado en un mundo de memes continuos que tiene una estética similar a un volquete de ácido sulfúrico en las retinas (ya el tráiler tiene disclaimer de efectos visuales que pueden disparar ataques epilépticos).

La pregunta es: muy salao, sí, ¿pero es jugable? Las primeras críticas parecen corroborar que sí, y que es un estupendo shooter con un diseño de niveles asombrosamente eficaz y con unas setpieces temáticas que van mucho más allá del chascarrillo internetero. Además, viene firmado por el creador de 'Crossy Road', el juego de móvil al que posiblemente más horas he echado en mi vida. Desde luego, no para todos los gustos, pero sí para el mío.

Imágenes | John Tones y Juan Carlos López, Warner Bros., Electronic Arts, PlayStation, Game Science, Normal Wholesome Games, Atlus, Fireshine Games, Dambuster Studios

