Este altavoz Bluetooth Bang & Olufsen rebajado casi 60 euros: gama alta resistente al agua y 18 horas de autonomía

Bang & Olufsen es un fabricante especializado en productos de sonido que a menudo, el usuario más común, ve como inaccesible por sus precios. Sus productos de gama alta cuentan con unas prestaciones de primer nivel y una marcada y cuidada estética. A veces, podemos encontrarnos con rebajas en algunos de ellos, como el caso de este altavoz Bluetooth Bang & Olufsen Beosound A1 de segunda generación, que se queda en Amazon 241,29 euros.

Comprar el Bang & Olufsen Beosound A1 al mejor precio

Con un coste anterior de 298,99 euros, este altavoz Bang & Olufsen sufre un descuento de 57 euros y se queda en los actuales 241,29 euros. El envío es gratuito y rápido, en un sólo día para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes. En Fnac cuenta con la misma oferta pero añadiendo gastos de envío.

Este altavoz inalámbrico compacto con forma redondeada, muy cómodo de llevar gracias a sus 558 gramos de peso, sus 13 cm de diámetro y los 4,6 cm de altura. Cuenta con una espectacular potencia pico de 280 W, con un nivel de presión sonora de 92 dB y una transmisión inalámbrica mediante Bluetooth 5.1 que alcanza hasta 10 metros.

Cuenta con la certificación IP67, que lo hace resistente al polvo y a la entrada de agua a una profundidad de hasta un metro, y se puede sumergir hasta 30 minutos. Es compatible con Android e iOS y también integra Amazon Alexa. Su batería de 3.000 mAh nos otorga hasta 18 horas de autonomía, necesitando dos horas y 45 minutos para cargarla completamente mediante USB Tipo C.

