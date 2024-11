Este afeitadora Philips me sirve para la barba y el cuerpo y, lo mejor de todo, es que dura años y años

Siempre me he comprado afeitadoras baratas que, al final, tenía que ir cambiando cada cierto tiempo. Pero esto cambió cuando descubrí la Philips OneBlade, que me recomendaron mis compañeros de trabajo, diciéndome que es la mejor maquinilla que habían probado nunca y, desde entonces, no puedo estar más contento. Ahora, cubriendo las ofertas del Black Friday en directo te la quiero recomendar a ti, ya que está en oferta por 34,99 euros.

Philips OneBlade, Auténtica Recortadora de Barba y Corporal Hoy en Amazon — 34,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Una afeitadora muy versátil, que podrás utilizar en húmedo y en seco

Tal y como indica el eslogan de esta afeitadora, ha sido “diseñada para cortar el pelo, no la piel”, este dispositivo es ideal para recortar la barba con una longitud uniforme. Esto es gracias al peine guía 5 en 1 (con longitudes de 1 a 5 mm). Además, con su cuchilla de doble cara, podrás crear bordes precisos y afeitar cualquier longitud de vello.

También sirve como afeitadora corporal, pudiendo recortar el vello del cuerpo en cualquier dirección, gracias al peine guía de fácil montaje (de 3 mm). Asimismo, integra un protector para la piel, perfecto para utilizar en zonas sensibles.

Según datos de la marca, la cuchilla de acero inoxidable dura hasta cuatro meses e incluso la afeitadora te avisa cuando debes sustituirla por otra. La Philips OneBlade funciona con batería (que se recarga mediante cable USB-A). Por último, destacar que el set en oferta este Black Friday, incluye la afeitadora, dos cuchillas originales para la cara, el peine guía ajustable 5 en 1, un kit para el cuerpo, el cable de carga y una tapa para resguardarla del polvo y otro tipo de suciedad.

Accesorios que te vendrán muy bien para tu Philips OneBlade

Yinke Funda Compatible con Philips One Blade Hoy en Amazon — 16,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

YINKE Cuchilla Nariz Compatible para Philips OneBlade Hoy en Amazon — 7,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

