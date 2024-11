Dyson tiene una aspiradora que es ideal si tienes poco presupuesto. Y no se le resiste ni el pelo de las mascotas

Siempre he querido tener una aspiradora Dyson y ver con mis propios ojos su efectividad a la hora de limpiar la casa, pero el presupuesto se me escapa; son modelos bastante caros. Pero durante las Semanas Black de MediaMarkt podemos encontrar la Dyson v8 Advanced a muy buen precio, ya que se queda por 289 euros.

Efectiva hasta con el pelo de mascota

Esta aspiradora de Dyson parte de un precio recomendado de 399 euros, pero aprovechando la campaña Semanas Black de MediaMarkt, que finaliza mañana 14 de noviembre a las 09:00 horas, podemos llevarnos un buen descuento de 110 euros, por lo que finalmente se queda por 289 euros.

La Dyson v8 Advanced es una de las aspiradoras verticales de Dyson más baratas, pero eso no significa que no sea buena. De hecho, he preguntado a Juan Lorente, compañero de Xataka Selección, ya que él mismo tiene este modelo. Y está encantado.

Son muchos los puntos positivos que tiene la Dyson v8 Advanced, pero Juan ha querido destacar su efectividad en una casa con varias mascotas, mencionando que "me salva la vida un poco. Con dos gatas y una perra de pelo corto, si no es porque paso la aspiradora a diario tendría la casa hecha una jungla".

Además, también ha querido mencionar unos temas recurrentes en este tipo de dispositivos: la autonomía y los accesorios que incluye. En relación a ello, comenta que "la autonomía no va mal (y menos para el precio que tiene) y los distintos cabezales que tiene son muy útiles para rincones o incluso para sofás y demás".

De esta forma, esta aspiradora vertical de Dyson es ideal para uso diario, y es muy efectiva en diferentes escenarios, destacando, por supuesto, aquellas casas en las que tenemos mascotas para eliminar no sólo el polvo y la suciedad, sino también el pelo de nuestros queridísimos peludetes.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Dyson

