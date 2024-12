Una Dyson por apenas 250 euros es el chollo del Cyber Monday que no esperaba encontrar

Siempre que hablamos de aspiradoras de mano, la marca Dyson aparece como una de las más prestigiosas del mercado. No son pocas las veces que buscamos una alternativa económica a esta marca, ya que a pesar de ofrecer una calidad realmente elevada, su precio también suele ser bastante elevado. Sin embargo, gracias al Cyber Monday, ahora podemos encontrar la Dyson V8 por tan solo 254,15 euros.

Aspirador escoba - Dyson v8™, Potencia succión 115 AW, Autonomía 40 min, Batería de Níquel-cobalto-aluminio PVP en MediaMarkt — 254,15 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

La Dyson V8 se agotará a este precio

La Dyson V8 tiene un PVP de 399,00 euros, por lo que poder hacerse con ella a este precio es una de las mayores gangas que vamos a encontrar en el Cyber Monday. Como podemos ver, en la página del producto aparece un precio marcado de 299,00 euros. Sin embargo, si tramitamos el producto a través de la aplicación para móviles de MediaMarkt, obtendremos un 15% de descuento extra automáticamente, dejando el aspirador al citado precio de 254,15 euros.

Este modelo de Dyson es uno de los más populares del mercado, especialmente porque se trata de uno de los modelos "económicos" de la marca. No obstante, eso no significa que no sea una compra de nivel, ya que cuenta con una potencia de succión de 115 AW, que logrará recoger el polvo y la suciedad de nuestra casa sin ningún tipo de problema.

Otro aspecto destacado de la Dyson V8 son los accesorios que incluye. Aunque no es el modelo que más añadidos ofrece, lo cierto es que los dos cabezales que incluye sirven para poder limpiar en profundidad los recovecos más complicados o incluso nuestros sofás, algo que agradeceremos si tenemos mascotas. Además, cuenta con una autonomía de unos 40 minutos, por lo que nos permitirá limpiar nuestra casa más que de sobra con una sola carga.

