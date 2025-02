Dormir de lado con unos auriculares no tiene por qué ser incómodo. Tan sólo necesitas este modelo

Siempre he querido dormir con unos auriculares, pero me siento incómodo durmiendo boca arriba o boca abajo. Y, claro, si quiero utilizar unos auriculares de lado, o me pongo uno sólo o me es algo muy molesto. Pero... hay algunos auriculares bastante interesantes que están orientados a personas como yo, como es el caso de los Soundcore Sleep A20 de Anker. Cuestan 149,99 euros, aunque ahora han bajado hasta los 109,99 euros.

Soundcore Sleep A20 de Anker Hoy en Amazon — 109,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Unos auriculares para dormir de lado, sin ruido de fondo y del tirón

Los Soundcore Sleep A20 de Anker son unos auriculares Bluetooth que están orientados a utilizarse mientras se duerme. Son capaces de eliminar el ruido ambiente gracias a su cancelación activa y pasiva de ruido, y además cuenta con un control de volumen inteligente para evitar cualquier ruido no deseado.

Sus gomas de silicona ofrecen una muy buena comodidad, independientemente de cómo durmamos: boca arriba o boca abajo e incluso de lado, ya que los auriculares no ejercen presión sobre el oído. Además, cuentan con una muy buena batería que ofrece hasta 14 horas de autonomía, por lo que podremos escuchar el contenido que queramos reproducir durante toda la noche.

Y entre otras cosas, los Soundcore Sleep A20 permiten tanto reproducir el contenido que queramos como reproducir sonido blanco (cuenta con una biblioteca para ello). Además, cuenta con un sensor para realizar un seguimiento de las posturas y movimientos que realizamos mientras dormimos.

