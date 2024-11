Dónde comprar la PS5 Pro y qué packs hay de lanzamiento de la consola más potente de la generación

Finalmente, la PlayStation 5 Pro se ha lanzado. La controvertida consola de Sony se presentó el pasado 10 de septiembre y desde entonces ha estado envuelta en polémicas, sobre todo en redes sociales. Pero al fin ya está disponible, y algunas de las tiendas han aprovechado para lanzar algún que otro pack.

De forma individual, la consola ha salido a un precio oficial de 799,99 euros, que es el precio que podemos encontrar en tiendas como GAME o Xtralife, pero algunas tiendas han decidido lanzarlas un poquito más baratas: por 799,90 euros en El Corte Inglés y por 799 euros en Amazon, PcComponentes, MediaMarkt y Carrefour.

La consola más potente de la generación ya está disponible

Además, en GAME podemos encontrar dos packs: uno que incluye tanto la consola como un lector de discos Blu-ray por 899,99 euros, y otro que incluye tanto la consola y el lector de discos Blu-ray como el videojuego 'Marvel's Spider-Man 2' por 924,99 euros.

La PlayStation 5 Pro es la consola más potente de esta generación. No compite con ninguna otra —Microsoft no ha lanzado una versión tan mejorada de su particular Xbox Series X—, y lejos de tener un precio algo elevado lo cierto es que nos encontramos con algunas novedades interesantes, sobre todo para aquellos que buscan la mejor calidad gráfica y el mejor rendimiento.

La nueva consola cuenta con el denominado PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), una tecnología de reescalado que se basa en Inteligencia Artificial para mejorar la nitidez y el detalle, algo similar a lo que vemos en el DLSS en ordenadores. Eso sí, para ello los juegos han de estar optimizados (ya hay una lista con los primeros juegos que se han optimizado).

La consola es digital, aunque se le pueda añadir un lector de discos como ya pudimos ver en la PlayStation 5 Slim. Es por ello por lo que en esta ocasión se ha optado por añadir un mayor almacenamiento que en el resto de modelos PlayStation 5, alcanzando los 2 TB de SSD den lugar de 1 TB.

Entre otras cosas, la consola puede presumir de tener un mejor rendimiento (67% más de unidades de cálculo) y un renderizado más rápido, alcanzando así una mayor tasa de fotogramas. Por otro lado, el tamaño se queda a medio camino entre el primer modelo y el modelo Slim, lo que significa que las cubiertas de esta última consola no sirven en la versión Pro.

La PlayStation 5 Pro se ha lanzado al mercado, no sin haber sido criticada durante semanas. Su precio es su mayor punto negativo, pero su rendimiento sí que se nota: hablamos de la mejor consola de esta generación. Podéis leer nuestro análisis en Xataka, donde explicamos todas las ventajas y desventajas de este nuevo modelo de PlayStation.

