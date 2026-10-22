Doble lente, 4K y cero cables: Reolink lanza la OMVI 2i Ultra para vigilar cualquier rincón sin depender de enchufes

Vigilar el perímetro de una vivienda, una segunda residencia o el acceso a un negocio suele plantear un dilema técnico: o se instala una cámara fija que abarca un gran plano pero pierde los detalles lejanos, o se opta por un modelo motorizado que vigila un punto concreto dejando el resto desprotegido.

Para solucionar esto, Reolink ha lanzado al mercado la nueva OMVI 2i Ultra, un modelo de seguridad exterior que apuesta por un sistema de doble lente sin necesidad de cables ni instalaciones eléctricas complejas. Esta cámara ya está disponible en España a través de Amazon y la web oficial de la marca por 229,99 euros, aunque en Amazon tienes ahora un cupón del 10% de descuento para comprarla.

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Doble lente y seguimiento inteligente para decir adiós a los puntos ciegos

El gran atractivo de esta cámara de vigilancia de Reolink reside en su arquitectura exterior de tipo bala combinada con un módulo PTZ (movimiento horizontal y vertical). El dispositivo integra dos ópticas que trabajan de forma sincronizada:

Cámara gran angular fija (8MP/4K): diseñada para capturar toda la escena general de la propiedad sin perder el contexto global.

diseñada para capturar toda la escena general de la propiedad sin perder el contexto global. Cámara motorizada (5MP/3K): equipada con un sistema de giro horizontal de 355 º e inclinación de 55 º.

Gracias a la tecnología Reolink SyncTrack, cuando la lente de gran angular detecta un movimiento relevante, la cámara motorizada inferior se encarga de realizar un seguimiento automático y continuo del objetivo, incluso si este se sale del encuadre general. Además, puedes pulsar directamente sobre cualquier punto de la imagen panorámica en la app para redirigir la lente motorizada hacia esa zona de forma instantánea.

Autonomía solar y funcionamiento sin cuotas

Pensada para instalarse en fachadas donde no llega la corriente eléctrica, la cámara prescinde por completo de cables gracias a una batería extraíble de 10.000 mAh que promete hasta seis meses de autonomía con un uso moderado.

Esta batería se complementa además con un panel solar integrado de 6 W dotado de la tecnología Reolink SolarEase, diseñada para optimizar la carga en un 26% y mantener el dispositivo operativo con apenas 30 minutos de luz solar al día, incluso en zonas de sombra parcial.

En el apartado software y seguridad, destaca por lo siguiente:

Detección inteligente local: identifica de forma autónoma personas, vehículos y animales para minimizar falsas alarmas.

identifica de forma autónoma personas, vehículos y animales para minimizar falsas alarmas. Disuasión activa: incorpora focos activados por movimiento, visión nocturna en color y por infrarrojos, además de una sirena disuasoria.

incorpora focos activados por movimiento, visión nocturna en color y por infrarrojos, además de una sirena disuasoria. Sin cuotas mensuales: permite almacenar las grabaciones de manera local mediante tarjetas microSD de hasta 512 GB o a través del sistema Reolink Home Hub y Reolink Cloud, ofreciendo compatibilidad con Alexa y Google Assistant sin necesidad de pagar suscripciones obligatorias.

⚡ EN RESUMEN: cámara de vigilancia reolink omvi 2i ultra ✅ LO MEJOR Autonomía sobresaliente y panel solar optimizado: su batería extraíble de 10.000 mAh ofrece hasta seis meses de uso, y su panel solar de 6 W con tecnología SolarEase™ es capaz de mantener el sistema operativo con apenas 30 minutos de luz solar al día.

su batería extraíble de 10.000 mAh ofrece hasta seis meses de uso, y su panel solar de 6 W con tecnología SolarEase™ es capaz de mantener el sistema operativo con apenas 30 minutos de luz solar al día. Cero cuotas mensuales: permite almacenar los vídeos localmente mediante tarjetas microSD (de hasta 512 GB) o con el Reolink Home Hub, sin obligar al usuario a pagar suscripciones en la nube. ❌ LO PEOR Inversión inicial elevada... Con un precio de salida de 229,99 euros, se posiciona en una gama alta dentro de las cámaras de seguridad domésticas sin cables.

Con un precio de salida de 229,99 euros, se posiciona en una gama alta dentro de las cámaras de seguridad domésticas sin cables. Volumen y peso del conjunto... Al incorporar el panel solar superior, la batería grande y el mecanismo de doble lente, es una cámara voluminosa y más visible en la fachada que los modelos minimalistas de una sola lente fija. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas vigilancia perimetral sin puntos ciegos o tienes una vivienda o zona sin preinstalación eléctrica. ⛔ NO LO COMPRES SI... Solo necesitas una cámara de vigilancia puntual y económica para un espacio pequeño, existen alternativas más sencillas.

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Imágenes | Reolink

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