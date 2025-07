En diseño se parece al Apple Watch, pero su precio es muchísimo más bajo. Este Huawei marca un descuento histórico

En marzo me compré el Huawei Watch Fit 3 en color gris con correa de velcro porque me gustó el análisis que hicieron los compañeros de Xataka y porque estoy bastante harto de las correas de silicona que se rompen a los pocos meses. Aproveché la oferta de aquel entonces y no estaba nada mal (100 euros), pero si hubiese esperado al Prime Day de Amazon me habría ahorrado bastante dinero. Ahora cuesta sólo 79 euros.

La correa de velcro le sienta de maravilla

Si estás buscando un buen reloj deportivo que además sea, en cierto modo, elegante, el Huawei Watch Fit 3 es mi recomendación personal. Es un buen reloj en todos los sentidos: el diseño se acerca bastante a lo que vemos en los Apple Watch, con una construcción muy buena y un par de botones laterales: uno con acceso rápido a las aplicaciones y otro con corona giratoria.

La batería dura lo normal, entre una semana o semana y media dependiendo de los modos de entrenamiento que se utilicen (los utilizo cada dos días aproximadamente). La corona giratoria es todo un acierto tanto por su funcionalidad como por la sensación al utilizarlo (la vibración está muy bien conseguida). Además, la correa de velcro funciona a las mil maravillas: la puedes adaptar a tu gusto, de momento no se ha ensuciado nada y queda muy bien en la muñeca.

Además de funcionar tanto en Android como en iOS, hay otra cosa que me ha gustado bastante de este reloj: los planes de entrenamiento. Desde la app, y utilizando el reloj, podemos seleccionar un buen número de entrenamientos enfocados a diferentes partes del cuerpo, y gratis. Hay una modalidad de pago con más planes de entrenamientos y con la posibilidad de añadir uno personalizado mediante inteligencia artificial. No obstante, la parte que es gratis es suficiente para comenzar a entrenar si no se sabe muy bien qué planes se pueden seguir.

En definitiva, en estos últimos años he tenido varios relojes inteligentes y el de Huawei es, sin duda alguna, el que más me ha gustado, tanto por su diseño como por todo lo que ofrece en cuanto a funciones. Todavía me queda un largo recorrido con él, pero al menos con este modelo he dejado a un lado las correas de silicona que es lo que menos me gustaba de mis anteriores relojes.

