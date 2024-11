Descuentos de cine en el Black Friday: películas y series de ciencia ficción, biopic, acción y mucho más

Las películas, series y animes en formato físico (en especial las colecciones) son caras, al menos en España. Es por ello que el Black Friday es el mejor momento para comprar esa edición que tanto tiempo llevábamos esperando. Y ese año lo es más, porque esta vez hemos podido ver descuentos muy grandes.

Oppenheimer (4K + Blu-ray)

Oppenheimer dio mucho de qué hablar: en parte por estrenarse a la vez que Barbie, en parte por su potente premisa. La película de Christopher Nolan aborda la historia de Robert Oppenheimer durante la creación de la Bomba Atómica. Además, esta edición incluye contenido adicional sobre el Making of, encuentro con la prensa y más. Todo ello por sólo 13,45 euros.

Pack Dune (4K + Blu-ray)

Ahora que se está emitiendo la serie sobre Dune, es un buen momento para rememorar las dos películas de Denis Villeneuve con este pack que tiene un precio de tan sólo 17,45 euros. Incluye Dune y Dune 2 en formato 4K + Blu-ray, por lo que tenemos un buen surtido de películas para disfrutar del comienzo de la saga. Eso sí, en este caso no incluye contenido adicional.

Neon Genesis Evangelion (Blu-ray)

Son muchos los animes con los que hemos podido disfrutar desde bien pequeños, y algunos de ellos ya los podemos considerar como auténticos clásicos. Neon Genesis Evangelion es uno de ellos, y después de años desde su emisión llegó esta edición en Blu-ray que ahora tenemos casi a mitad de precio, por 35 euros en Amazon. En total, son casi 16 horas de contenido, por lo que es una buena forma de volver a ver la serie.

Juego de Tronos (Blu-ray)

Y qué me dices de Juego de Tronos, una de las series más importantes de las últimas décadas. Aunque ya ha finalizado, y no a todo el mundo le acabó gustando el final, se trata de una obra que es imprescindible para los amantes de lo físico. Y esta edición que reúne todas las temporadas (ocho en total) es ideal no sólo por su actual precio de 74,95 euros, sino porque incluye más de 15 horas de contenido adicional.

John Wick, otro día para matar (4K + Blu-ray)

John Wick es una saga curiosa no sólo porque ha revolucionado el género de acción, sino porque hasta hace bien poquito tiempo podíamos encontrar toda la saga en formato físico, a excepción de la primera película. Pero eso cambió el año pasado, y la edición de John Wick, otro día para matar, que ahora tiene un precio de 15,55 euros, es perfecta para ver nuevamente toda la saga.

