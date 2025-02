Da igual que no estés en casa. Con este dispositivo podrás atender y abrir la puerta de casa con tu propio móvil

Mi pelea personal con el interfono me ha generado muchos quebraderos de cabeza: a veces no sé si llaman a mi casa o a la del vecino, algunos repartidores dicen que han llamado cuando yo estaba en casa y otras tantas veces me ha pillado fuera de casa o en el baño. Pero todo eso se puede acabar con un simple dispositivo: el Ring Intercom. Su precio en Amazon es de casi 100 euros, pero ahora la tienda lo tiene rebajado por 59,99 euros.

Un dispositivo con Alexa que es muy útil

El Ring Intercom es un dispositivo inteligente que puede venir muy bien para bastantes escenarios de uso. La característica principal es que permite tener una comunicación bidireccional en tiempo real con toda aquella persona que llame al interfono de casa. Para ello tan sólo se necesita descargar la app de la marca que nos enviará notificaciones cuando llamen al telefonillo.

Pero ahí no queda la cosa. El Ring Intercom también permite abrir la puerta del piso (ojo, no de la casa), algo especialmente útil para cuando no estamos en casa y llama el repartidor por el telefonillo porque de esta forma puede dejar el pedido donde le indiquemos, ya sea en el buzón, en la puerta o en la casa del vecino.

Por supuesto, el Ring Intercom permite que podamos utilizarlo tanto nosotros como los demás miembros de la familia y es compatible con los demás dispositivos de la marca Ring y también con el asistente de voz Alexa, por lo que podemos hacer uso de sus numerosas funciones. Además, su instalación es muy sencilla y su batería es de larga duración; en Xataka explicamos al detalle todo lo que necesitas saber sobre este dispositivo.

Otros dispositivos muy útiles para la casa

