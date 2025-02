Cuestan menos de 50 euros, vienen con ANC y tienen muchísima autonomía. Estos auriculares Bluetooth los quiero para ya mismo

Por 40-60 euros podemos encontrar una enorme cantidad de auriculares Bluetooth, por lo que en muchas ocasiones es difícil decantarse ante un modelo u otro. Yo lo tengo claro: a día de hoy uno de los auriculares que me parecen más interesantes son los CMF by Nothing Buds Pro 2, cuyo precio, además, ha bajado en Amazon hasta los 49 euros mediante una oferta flash.

CMF by Nothing Buds Pro 2 Hoy en Amazon — 49,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Batería de hasta 43 horas y cancelación activa de ruido

Los CMF Nothing Buds Pro —la primera generación— nos encantó, y en su momento no tenían demasiada competencia teniendo en cuenta que ofrecían una muy buena calidad y costaban aproximadamente 50 euros. Los CMF Nothing Buds Pro 2 han llegado intentando posicionarse como la mejor opción de compra en su segmento de precio.

Hay muchas cosas destacables de este modelo en concreto, siendo su diseño uno de ellos. Aunque están disponible al mismo precio en todos sus colores (azul, gris claro, negro oscuro y naranja), la edición en color azul es una de las más bonitas. Pero, además, destaca por muchos otros motivos, como su autonomía de hasta 43 horas, su cancelación activa de ruido o su conexión multipunto.

Uno de los puntos más diferenciadores es que su estuche cuenta con una rueda de función que permite subir y bajar el volumen de forma cómoda; de esta forma, no tendremos que estar obligados a hacer uso del móvil para esta tarea. Además, los auriculares cuentan con tecnología Clear Voice Technology 2.0 para realizar llamadas y disponen de certificación IP55.

También te pueden interesar estos otros auriculares Bluetooth

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite - Auriculares inalámbricos Ligeros con hasta 20 Horas de autonomía, Bluetooth 5.3, Driver de 12mm, IPX4, Negro (Versión ES + 3 años de garantía) Hoy en Amazon — 9,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Samsung Galaxy Buds FE + Cargador - Auriculares Inalámbricos, Cancelación de Ruido Activa, Ajuste Cómodo, 3 Micrófonos, Control Táctil, Bajos Graves, Gris (Versión Española) Hoy en Amazon — 109,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Pascal Meier en Unsplash, CMF

En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos. Cuál comprar y 19 modelos desde 20 euros hasta 450 euros

En Xataka | Análisis de los mejores auriculares por menos de 100 euros: calidad de sonido, cancelación activa, batería, diseño y micrófono a prueba