Cuestan 16,95 euros y están en Action: estos auriculares con cancelación de ruido tienen además una gran batería

Action suele tener dispositivos con unos precios generalmente muy bajos. Esto lo vemos tanto en localizadores como en auriculares, y esta semana parece que no quiere quedarse atrás porque tiene de oferta los Fresh'n Rebel por un precio de 16,95 euros. Eso sí, únicamente están disponibles en tiendas físicas.

Como alternativa, en Amazon ahora mismo podemos encontrar los CMF Headphone Pro por un precio de 49,99 euros. Sí, son más caros, pero su batería ofrece hasta 100 horas de autonomía teórica y las almohadillas se pueden cambiar fácilmente, un punto muy interesante por si, en el futuro, se estropean.

Con cancelación de ruido y disponibilidad en tres colores

Los Fresh'n Rebel son unos auriculares que destacan por lo mucho que ofrecen a un precio bastante bajo. Tienen un formato de diadema y las almohadillas cubren toda la oreja, lo que genera una reducción pasiva del ruido que se acompaña de la cancelación activa de ruido, tecnología que también lleva incorporada.

Estos auriculares también cuentan con conexión multipunto para poder conectarlos a dos dispositivos a la vez y la batería, según la propia tienda, ofrece una autonomía de hasta 55 horas, una cifra que, si bien es cierto que en la práctica es habitual que sea inferior, es ideal para utilizarlos durante un buen rato sin tener que recargarlos.

Los auriculares de Fresh'n Rebel están disponibles en tres colores: beis, gris y negro. También vienen con un micrófono integrado, se pueden plegar e incorporan un puerto USB-C para recargar su batería.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los auriculares Fresh'n Rebel hoy ✅ LO MEJOR Su precio : son muy económicos, sobre todo para contar con cancelación activa de ruido.

: son muy económicos, sobre todo para contar con cancelación activa de ruido. Se pueden plegar. ❌ LO PEOR Solo disponible en tiendas físicas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares muy económicos que tengan cancelación activa de ruido, ya que por este precio no solemos ver muchas alternativas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas unos auriculares que ofrezcan buena calidad de audio, sobre todo si los vas a utilizar frecuentemente.

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Imágenes | Action y Compradicción (cabecera), Fresh 'n Rebel, CMF

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