Continúa viendo los canales de la TDT sin problemas a pesar del apagón: este receptor HD cuesta apenas 30 euros en Amazon

Desde el 14 de febrero, los televisores que no emitieran como resolución máxima en HD, han dejado de poder sintonizar los canales de la TDT, que desde ese mismo día emiten como calidad mínima a 720p. Esto ha hecho que, en algunos hogares, ese viejo televisor en una habitación secundaria, la cocina o una segunda residencia, haya dejado de verse. No hay que preocuparse, con este Edision Picco 265+ no tendrás que adquirir una nueva smart TV y podrás seguir sintonizando la TDT por solo 32,90 euros en Amazon.

Edision Picco T265+ Receptor Terrestre TDT DVB-T2 y por Cable DVB-C, H265 HEVC FTA Full HD PVR, USB, HDMI, SCART, S/PDIF, Sensor IR, Soporte USB WiFi, Mando a Distancia Universal 2en1 Hoy en Amazon — 32,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Comprar el Edision Picco T265+ al mejor precio

Este receptor Edision se mantiene más o menos a un precio alrededor de los 30 euros. Actualmente cuesta 32,90 euros en Amazon y puedes contar con que su envío es rápido y gratuito para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes.

Este receptor digital nos sirve para emitir canales con señal DVB-T/T2 y H265/HEVC de 10Bit. Cuenta con conexión USB para PVR, Timeshift, Playback, su software se actualiza de forma automática y tiene función de copia de seguridad.

Incluye un soporte USB WiFi para poder descargar aplicaciones como YouΤube, haciendo también las veces de reproductor multimedia. Emite en resolución Full HD y también cuenta con puerto HDMI y Scart, ofreciendo además compatibilidad con Dolby Digital.

También te puede interesar

Chromecast con Google TV (HD) Snow - Transmite entretenimiento a tu televisor con el mando por voz - Ve películas y series en HD - Chromecast en francés Hoy sin stock en Amazon * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Más ofertas

Recuerda que suscribiéndote a Amazon Prime dispones de 30 días de prueba gratis y podrás disfrutar de otros servicios como Prime Video. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Edision

En Xataka Selección | El Corte Inglés lanza sus Ofertas Límite y ofrece descuentos todo el fin de semana en móviles, barras de sonido, auriculares y más

En Xataka | Qué decodificador necesitas para seguir viendo la TDT si tienes un televisor antiguo. Características y modelos recomendados