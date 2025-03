¿Compro de salida la Nintendo Switch 2 o me quedo con la actual generación? Esta edición de la Switch Lite me lo ha dejado claro

El anuncio de la Nintendo Switch 2 me gustó mucho, pero todavía queda mucho tiempo hasta que finalmente la compre (teniendo en cuenta que todavía ni se ha presentado). De momento, prefiero quedarme en la actual generación, sobre todo teniendo en cuenta que algunos modelos han bajado de precio. El mejor pack lo tenemos en la Nintendo Switch Lite Hyrule Edition por varios motivos, siendo el principal su actual precio de 196,93 euros.

Una Nintendo Switch Lite preciosa (y barata)

La Nintendo Switch Lite que podemos encontrar de oferta en Amazon es la Hyrule Edition, que destaca sobre todo por su particular diseño inspirado en la saga de videojuegos de 'The Legend of Zelda' con ese acabado en amarillo y con el símbolo de la trifuerza por la parte delantera y por la parte trasera; este último tiene un tamaño bastante más grande.

Además, estamos hablando de un pack, por lo que no sólo incluye la consola portátil de Nintendo. También nos llevamos una suscripción de 12 meses a Nintendo Switch Online, el servicio de suscripción de la consola, algo que nos puede interesar sobre todo si vamos a jugar a videojuegos con multijugador online, aunque también es interesante por todos los videojuegos retro que incluye en sus emuladores oficiales.

En lo personal, por el precio que tiene actualmente la Nintendo Switch Lite merece la pena comprarla y esperar a que la Nintendo Switch 2 se asiente al mercado. Al final, tenemos por delante un enorme catálogo de videojuegos, algo que puede interesar sobre todo si no hemos jugado a ninguno o si queremos hacerlo desde una consola portátil y no híbrida, como es el caso de la Nintendo Switch estándar y OLED.

